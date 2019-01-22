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أكثر من مليون مستفيد من حلقات القرآن الكريم بالحرم

تنظيم حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد

بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام منذ عام ١٤٣٤ حتى منتصف العام الحالي ١,٥٩٦,٢٤٠ مستفيدًا، كما بلغ عدد الذين استفادوا من الحلقات في فترة موسم الحج منذ عام ١٤٣٨هـ "١٦٧١٠٩" مستفيدين، إضافة إلى تنظيم حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد.

وبلغ عدد المعلمين "١٢" معلمًا، و"٢١،٠٥٢" مستفيدًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام من تفشي وباء كورونا.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح: الرئاسة اهتمت بالقرآن الكريم وتعليمه وتصحيح تلاوته؛ حيث يتم تعليم الزائر والمعتمر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور على مدار ٢٤ ساعة.

وتم إنشاء حلقات الإقراء والإجازة لحفظة كتاب الله، ومنحهم الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية إلى جميع المسلمين.

كما تم تدشين مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم عن بعد؛ ليستفيد منها ملايين المسلمين من بقاع الأرض كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من مليون مستفيد من حلقات القرآن الكريم بالحرم
سبق

بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام منذ عام ١٤٣٤ حتى منتصف العام الحالي ١,٥٩٦,٢٤٠ مستفيدًا، كما بلغ عدد الذين استفادوا من الحلقات في فترة موسم الحج منذ عام ١٤٣٨هـ "١٦٧١٠٩" مستفيدين، إضافة إلى تنظيم حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد.

وبلغ عدد المعلمين "١٢" معلمًا، و"٢١،٠٥٢" مستفيدًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام من تفشي وباء كورونا.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح: الرئاسة اهتمت بالقرآن الكريم وتعليمه وتصحيح تلاوته؛ حيث يتم تعليم الزائر والمعتمر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور على مدار ٢٤ ساعة.

وتم إنشاء حلقات الإقراء والإجازة لحفظة كتاب الله، ومنحهم الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية إلى جميع المسلمين.

كما تم تدشين مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم عن بعد؛ ليستفيد منها ملايين المسلمين من بقاع الأرض كافة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
01:49 PM

أكثر من مليون مستفيد من حلقات القرآن الكريم بالحرم

تنظيم حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام منذ عام ١٤٣٤ حتى منتصف العام الحالي ١,٥٩٦,٢٤٠ مستفيدًا، كما بلغ عدد الذين استفادوا من الحلقات في فترة موسم الحج منذ عام ١٤٣٨هـ "١٦٧١٠٩" مستفيدين، إضافة إلى تنظيم حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد.

وبلغ عدد المعلمين "١٢" معلمًا، و"٢١،٠٥٢" مستفيدًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام من تفشي وباء كورونا.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح: الرئاسة اهتمت بالقرآن الكريم وتعليمه وتصحيح تلاوته؛ حيث يتم تعليم الزائر والمعتمر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور على مدار ٢٤ ساعة.

وتم إنشاء حلقات الإقراء والإجازة لحفظة كتاب الله، ومنحهم الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية إلى جميع المسلمين.

كما تم تدشين مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم عن بعد؛ ليستفيد منها ملايين المسلمين من بقاع الأرض كافة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
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