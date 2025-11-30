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في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب ..  قطر تلتقي البحرين

يواجه منتخب قطر لكرة القدم ، شقيقه البحريني ، اليوم الثلاثاء ، في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتسبق مباراة الافتتاح الرسمية، مواجهتان بين تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، فيما تعقبها مباراة بين سوريا والإمارات اللتين سبق والتقتا أخيرًا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وعلى ملعب "البيت" المشيد بطراز الخيمة العربية، وهو ثاني أكبر ملاعب البلاد من حيث السعة، سيُقام حفل الافتتاح، وسيتضمن عروضًا موسيقية لفنانين مشهورين، وإطلاقا للألعاب النارية، إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

ووجهت دعوات إلى ملوك وأمراء ورؤساء عرب لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، الحاضر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة في الدوحة.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبًا يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تُقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا"، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها قطر في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

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في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب ..  قطر تلتقي البحرين
سبق

يواجه منتخب قطر لكرة القدم ، شقيقه البحريني ، اليوم الثلاثاء ، في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتسبق مباراة الافتتاح الرسمية، مواجهتان بين تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، فيما تعقبها مباراة بين سوريا والإمارات اللتين سبق والتقتا أخيرًا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وعلى ملعب "البيت" المشيد بطراز الخيمة العربية، وهو ثاني أكبر ملاعب البلاد من حيث السعة، سيُقام حفل الافتتاح، وسيتضمن عروضًا موسيقية لفنانين مشهورين، وإطلاقا للألعاب النارية، إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

ووجهت دعوات إلى ملوك وأمراء ورؤساء عرب لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، الحاضر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة في الدوحة.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبًا يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تُقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا"، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها قطر في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:14 AM

في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب ..  قطر تلتقي البحرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه منتخب قطر لكرة القدم ، شقيقه البحريني ، اليوم الثلاثاء ، في افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتسبق مباراة الافتتاح الرسمية، مواجهتان بين تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، فيما تعقبها مباراة بين سوريا والإمارات اللتين سبق والتقتا أخيرًا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وعلى ملعب "البيت" المشيد بطراز الخيمة العربية، وهو ثاني أكبر ملاعب البلاد من حيث السعة، سيُقام حفل الافتتاح، وسيتضمن عروضًا موسيقية لفنانين مشهورين، وإطلاقا للألعاب النارية، إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

ووجهت دعوات إلى ملوك وأمراء ورؤساء عرب لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، الحاضر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة في الدوحة.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبًا يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تُقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا"، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها قطر في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

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