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الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة "الوطيان" تدعم الفريق

شارك حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حبيب الوطيان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

على الصعيد الميداني فتح الهلال ملف مباراته المقبلة أمام القادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين المقبل؛ حيث أدى اللاعبون المشاركون في مباراة الفتح (في الكأس) تدريبات استرجاعية، في حين طبق البقية بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مدرب الفريق، الروماني رازفان المران، بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

الهلال القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة "الوطيان" تدعم الفريق
سبق

شارك حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حبيب الوطيان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

على الصعيد الميداني فتح الهلال ملف مباراته المقبلة أمام القادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين المقبل؛ حيث أدى اللاعبون المشاركون في مباراة الفتح (في الكأس) تدريبات استرجاعية، في حين طبق البقية بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مدرب الفريق، الروماني رازفان المران، بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
09:48 PM

الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة "الوطيان" تدعم الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حبيب الوطيان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

على الصعيد الميداني فتح الهلال ملف مباراته المقبلة أمام القادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين المقبل؛ حيث أدى اللاعبون المشاركون في مباراة الفتح (في الكأس) تدريبات استرجاعية، في حين طبق البقية بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مدرب الفريق، الروماني رازفان المران، بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

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