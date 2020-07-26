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تونس.. تحليلات مخبرية تكشف 9 إصابات بـ"كورونا"

حصيلة المرضى ترتفع إلى 1.452

سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.

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تونس.. تحليلات مخبرية تكشف 9 إصابات بـ"كورونا"
سبق

سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:56 PM

تونس.. تحليلات مخبرية تكشف 9 إصابات بـ"كورونا"

حصيلة المرضى ترتفع إلى 1.452

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.

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