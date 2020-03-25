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بسبب الأمطار.. انهيار صخري يصرع عاملاً بطريق جبل القهر شرق جازان

الأهالي نقلوا الجثة إلى خارج مواقع الانهيارات وباشر "المدني" إجراءاته

لقي عامل آسيوي، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر انهيار صخري على طريق جبل القهر بمحافظة الريث شرق منطقة جازان وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وتفصيلاً، قال يحيى الريثي، الذي تمكن من انتشال الجثة مع خمسة آخرين، إن الحادث كان بعد هطول أمطار عصر اليوم حيث تساقطت صخور كبيرة من الجبل على الطريق، وكان العامل يسير فيه مما أدى لوفاته متأثراً بالإصابة البالغة التي لحقت به.

وتابع: الطريق تعرض لعدة انهيارات تسببت في قطع الطريق وقمنا مع الأهالي وبحضور رئيس مركز القهر، بنقل الجثة إلى خارج مواقع الانهيارات وقد باشر الدفاع المدني إجراءاته.


يشار إلى أن الطريق الرئيس لجبل القهر يتعثر إنشاؤه منذ سنوات وينتظر الأهالي اكتماله.

جازان جبل القهر انهيار صخري أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الأمطار.. انهيار صخري يصرع عاملاً بطريق جبل القهر شرق جازان
سبق

لقي عامل آسيوي، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر انهيار صخري على طريق جبل القهر بمحافظة الريث شرق منطقة جازان وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وتفصيلاً، قال يحيى الريثي، الذي تمكن من انتشال الجثة مع خمسة آخرين، إن الحادث كان بعد هطول أمطار عصر اليوم حيث تساقطت صخور كبيرة من الجبل على الطريق، وكان العامل يسير فيه مما أدى لوفاته متأثراً بالإصابة البالغة التي لحقت به.

وتابع: الطريق تعرض لعدة انهيارات تسببت في قطع الطريق وقمنا مع الأهالي وبحضور رئيس مركز القهر، بنقل الجثة إلى خارج مواقع الانهيارات وقد باشر الدفاع المدني إجراءاته.


يشار إلى أن الطريق الرئيس لجبل القهر يتعثر إنشاؤه منذ سنوات وينتظر الأهالي اكتماله.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:26 PM

بسبب الأمطار.. انهيار صخري يصرع عاملاً بطريق جبل القهر شرق جازان

الأهالي نقلوا الجثة إلى خارج مواقع الانهيارات وباشر "المدني" إجراءاته

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,816

لقي عامل آسيوي، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر انهيار صخري على طريق جبل القهر بمحافظة الريث شرق منطقة جازان وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وتفصيلاً، قال يحيى الريثي، الذي تمكن من انتشال الجثة مع خمسة آخرين، إن الحادث كان بعد هطول أمطار عصر اليوم حيث تساقطت صخور كبيرة من الجبل على الطريق، وكان العامل يسير فيه مما أدى لوفاته متأثراً بالإصابة البالغة التي لحقت به.

وتابع: الطريق تعرض لعدة انهيارات تسببت في قطع الطريق وقمنا مع الأهالي وبحضور رئيس مركز القهر، بنقل الجثة إلى خارج مواقع الانهيارات وقد باشر الدفاع المدني إجراءاته.


يشار إلى أن الطريق الرئيس لجبل القهر يتعثر إنشاؤه منذ سنوات وينتظر الأهالي اكتماله.

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