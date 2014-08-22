"إيداع" تعلن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة بالريال

بيان للشركة على "تداول": على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12/ 1/ 2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ الموافق 22/ 8/ 2021م.

جاء ذلك وفق بيان نشرته "إيداع" صباح اليوم عبر موقع "تداول".