نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نادي الوحدة 76 - 70 في اللقاء الفاصل لنهائي الدوري الذي أُقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق الوحدة بالميداليات الفضية لتحقيقه المركز الثاني ونادي الهلال بالميداليات البرونزية. بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي والذي قدم الشكر إلى وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل. وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري، ونادي الوحدة لتحقيقه المركز الثاني، ونادي الهلال لتحقيقه المركز الثالث. متمنيًا لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.

الوحدة حل ثانيًا والهلال ثالثًا .. سلة النصر بطلاً للدوري الممتاز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-19 نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نادي الوحدة 76 - 70 في اللقاء الفاصل لنهائي الدوري الذي أُقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق الوحدة بالميداليات الفضية لتحقيقه المركز الثاني ونادي الهلال بالميداليات البرونزية.

بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي والذي قدم الشكر إلى وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل.

وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري، ونادي الوحدة لتحقيقه المركز الثاني، ونادي الهلال لتحقيقه المركز الثالث. متمنيًا لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 01:19 AM

الوحدة حل ثانيًا والهلال ثالثًا .. سلة النصر بطلاً للدوري الممتاز في إنجاز هو الأول لإدارة مسلي آل معمر





A A A





0 مشاركة

نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نادي الوحدة 76 - 70 في اللقاء الفاصل لنهائي الدوري الذي أُقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق الوحدة بالميداليات الفضية لتحقيقه المركز الثاني ونادي الهلال بالميداليات البرونزية.

بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي والذي قدم الشكر إلى وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل.

وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري، ونادي الوحدة لتحقيقه المركز الثاني، ونادي الهلال لتحقيقه المركز الثالث. متمنيًا لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.