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3 كم تسلق.. شاهد كيف أنقذ "مدني المجاردة" عالقين بجبل آل مرير

بلاغ ورد لمركز التحكم تحركت على إثره الفرق.. تضاريس وعرة ومياه

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، اليوم الأحد، من مساعدة شخصين في النزول علقا بجبل آل مرير، أمس السبت، بعد إصابتهما بالإجهاد.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم السبت الموافق20/ 11/ 1441هـ في تمام الساعة (17:37)م، عن تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

وأضاف: "تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن وجود مواطنيّن عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير؛ حيث باشرت الفرق مهامها صعوداً سيراً على الأقدام مسافة (3 كم) تسلقاً لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب".


وأردف: "وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب، وقد استغرق النزول وقتاً طويلاً بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور، وأيضاً لكثرة التوقف والراحة نظراً للتعب والإنهاك الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول".


واختتم: "وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في تمام الساعة (5:30) ص من هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 11/ 1441هـ ، فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 كم تسلق.. شاهد كيف أنقذ "مدني المجاردة" عالقين بجبل آل مرير
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، اليوم الأحد، من مساعدة شخصين في النزول علقا بجبل آل مرير، أمس السبت، بعد إصابتهما بالإجهاد.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم السبت الموافق20/ 11/ 1441هـ في تمام الساعة (17:37)م، عن تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

وأضاف: "تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن وجود مواطنيّن عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير؛ حيث باشرت الفرق مهامها صعوداً سيراً على الأقدام مسافة (3 كم) تسلقاً لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب".


وأردف: "وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب، وقد استغرق النزول وقتاً طويلاً بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور، وأيضاً لكثرة التوقف والراحة نظراً للتعب والإنهاك الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول".


واختتم: "وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في تمام الساعة (5:30) ص من هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 11/ 1441هـ ، فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:14 PM

3 كم تسلق.. شاهد كيف أنقذ "مدني المجاردة" عالقين بجبل آل مرير

بلاغ ورد لمركز التحكم تحركت على إثره الفرق.. تضاريس وعرة ومياه

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رائد القرفي - عسير
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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، اليوم الأحد، من مساعدة شخصين في النزول علقا بجبل آل مرير، أمس السبت، بعد إصابتهما بالإجهاد.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم السبت الموافق20/ 11/ 1441هـ في تمام الساعة (17:37)م، عن تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

وأضاف: "تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن وجود مواطنيّن عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير؛ حيث باشرت الفرق مهامها صعوداً سيراً على الأقدام مسافة (3 كم) تسلقاً لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب".


وأردف: "وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب، وقد استغرق النزول وقتاً طويلاً بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور، وأيضاً لكثرة التوقف والراحة نظراً للتعب والإنهاك الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول".


واختتم: "وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في تمام الساعة (5:30) ص من هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 11/ 1441هـ ، فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

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