النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية بالفلبين تحذر السعوديين من الذهاب إلى "تقيتاي" بسبب نشاط "بركان تال"

دعت مواطنيها إلى العودة إلى مانيلا وعدم الخروج دون أقنعة

حذرت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين السعوديين هناك من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، بعدما رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى العودة إلى مانيلا.

كما دعت السفارة المواطنين الموجودين في مانيلا والمدن المجاورة لها إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج دون أقنعة بسبب اقتراب أدخنة بركان #تال من #مانيلا، والتنسيق مع وكالات الطيران بسبب إيقاف الرحلات في مطار نينو أكينو الدولي من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً.

وأفادت السفارة بأن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة #بركان_تال إلى المطار.

السفارة السعودية في مانيلا بركان تال مطار نينو أكينو الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة السعودية بالفلبين تحذر السعوديين من الذهاب إلى "تقيتاي" بسبب نشاط "بركان تال"
سبق

حذرت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين السعوديين هناك من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، بعدما رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى العودة إلى مانيلا.

كما دعت السفارة المواطنين الموجودين في مانيلا والمدن المجاورة لها إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج دون أقنعة بسبب اقتراب أدخنة بركان #تال من #مانيلا، والتنسيق مع وكالات الطيران بسبب إيقاف الرحلات في مطار نينو أكينو الدولي من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً.

وأفادت السفارة بأن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة #بركان_تال إلى المطار.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
07:41 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:38 AM

السفارة السعودية بالفلبين تحذر السعوديين من الذهاب إلى "تقيتاي" بسبب نشاط "بركان تال"

دعت مواطنيها إلى العودة إلى مانيلا وعدم الخروج دون أقنعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,371

حذرت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين السعوديين هناك من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، بعدما رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى العودة إلى مانيلا.

كما دعت السفارة المواطنين الموجودين في مانيلا والمدن المجاورة لها إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج دون أقنعة بسبب اقتراب أدخنة بركان #تال من #مانيلا، والتنسيق مع وكالات الطيران بسبب إيقاف الرحلات في مطار نينو أكينو الدولي من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً.

وأفادت السفارة بأن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة #بركان_تال إلى المطار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة