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"علاقة محرمة" تُطيح برئيس "ماكدونالدز".. موظفة ومواعدة

اعتبرتها الإدارة انتهاكًا لقواعدها السلوكية رغم أنها برضا الطرفين

أطاحت علاقة محرمة، بالرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" ستيف إيستربروك، من منصبه، بعدما وجدت الإدارة أنه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها.

وكان إيستربروك، وهو بريطاني الجنسية، يواعد موظفة في سلسلة المطاعم الشهيرة؛ الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للوائح الداخلية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي موظفيه بأن العلاقة كانت برضا الطرفين؛ لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأنها تنتهك قواعد "ماكدونالدز"، وأضاف: "العلاقة كانت خطأ".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ لا تسمح "ماكدونالدز" للمديرين بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المباشرين.

وقال "إيستربروك": إن مجلس الإدارة صوّت على رحليه عن السلسلة العملاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ولم تُعطِ "ماكدونالدز" التي تُعتبر من أكبر سلاسل المطاعم في العالم، أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي ارتبط بها "إيستربروك".

ويَشغل رجل الأعمال البريطاني منصبه في سلسلة المطاعم الأمريكية منذ 2015، وهو مطلّق ويبلغ من العمر 52 عامًا.

وينضم "إيستربروك" إلى العديد من المديرين التنفيذيين الذين اضطروا إلى التخلي عن مناصبهم بسبب مواعدة موظفات، بعدما وضعت الشركات قواعد صارمة للسلوك إثر انتشار حملة "مي تو" النسائية قبل عامين، ضد التحرش الجنسي بالنساء في العمل.

علاقة محرمة ماكدونالدز

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"علاقة محرمة" تُطيح برئيس "ماكدونالدز".. موظفة ومواعدة
سبق

أطاحت علاقة محرمة، بالرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" ستيف إيستربروك، من منصبه، بعدما وجدت الإدارة أنه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها.

وكان إيستربروك، وهو بريطاني الجنسية، يواعد موظفة في سلسلة المطاعم الشهيرة؛ الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للوائح الداخلية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي موظفيه بأن العلاقة كانت برضا الطرفين؛ لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأنها تنتهك قواعد "ماكدونالدز"، وأضاف: "العلاقة كانت خطأ".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ لا تسمح "ماكدونالدز" للمديرين بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المباشرين.

وقال "إيستربروك": إن مجلس الإدارة صوّت على رحليه عن السلسلة العملاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ولم تُعطِ "ماكدونالدز" التي تُعتبر من أكبر سلاسل المطاعم في العالم، أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي ارتبط بها "إيستربروك".

ويَشغل رجل الأعمال البريطاني منصبه في سلسلة المطاعم الأمريكية منذ 2015، وهو مطلّق ويبلغ من العمر 52 عامًا.

وينضم "إيستربروك" إلى العديد من المديرين التنفيذيين الذين اضطروا إلى التخلي عن مناصبهم بسبب مواعدة موظفات، بعدما وضعت الشركات قواعد صارمة للسلوك إثر انتشار حملة "مي تو" النسائية قبل عامين، ضد التحرش الجنسي بالنساء في العمل.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:49 AM

"علاقة محرمة" تُطيح برئيس "ماكدونالدز".. موظفة ومواعدة

اعتبرتها الإدارة انتهاكًا لقواعدها السلوكية رغم أنها برضا الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطاحت علاقة محرمة، بالرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" ستيف إيستربروك، من منصبه، بعدما وجدت الإدارة أنه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها.

وكان إيستربروك، وهو بريطاني الجنسية، يواعد موظفة في سلسلة المطاعم الشهيرة؛ الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للوائح الداخلية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي موظفيه بأن العلاقة كانت برضا الطرفين؛ لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأنها تنتهك قواعد "ماكدونالدز"، وأضاف: "العلاقة كانت خطأ".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ لا تسمح "ماكدونالدز" للمديرين بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المباشرين.

وقال "إيستربروك": إن مجلس الإدارة صوّت على رحليه عن السلسلة العملاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ولم تُعطِ "ماكدونالدز" التي تُعتبر من أكبر سلاسل المطاعم في العالم، أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي ارتبط بها "إيستربروك".

ويَشغل رجل الأعمال البريطاني منصبه في سلسلة المطاعم الأمريكية منذ 2015، وهو مطلّق ويبلغ من العمر 52 عامًا.

وينضم "إيستربروك" إلى العديد من المديرين التنفيذيين الذين اضطروا إلى التخلي عن مناصبهم بسبب مواعدة موظفات، بعدما وضعت الشركات قواعد صارمة للسلوك إثر انتشار حملة "مي تو" النسائية قبل عامين، ضد التحرش الجنسي بالنساء في العمل.

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