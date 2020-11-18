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مصادر: تعميم "الشؤون البلدية" بإيقاف إيصال الكهرباء للمساكن دون صكوك يشمل مدينة جازان فقط

ضمن نطاق خدمات بلديتها فقط وليس كل محافظاتها

كشفت مصادر أن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بشأن إيقاف العمل الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1435/10/15هـ والقاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك غير شرعية أو مستندات تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الموضحة في القرار، يشمل مدينة جازان فقط وليس كل محافظات منطقة جازان.

ووفقًا للمصادر: فإن التعميم الذي تطرق للقرار مؤخرًا تبعته استفسارات من بعض بلديات المنطقة بشأن إيقاف إيصال التيار الكهربائي، وأحاطتها الأمانة بأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه في التعميم يخصّ مدينة جيزان؛ أي نطاق خدمات بلدية مدينة جيزان حالياً.

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مصادر: تعميم "الشؤون البلدية" بإيقاف إيصال الكهرباء للمساكن دون صكوك يشمل مدينة جازان فقط
سبق

كشفت مصادر أن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بشأن إيقاف العمل الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1435/10/15هـ والقاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك غير شرعية أو مستندات تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الموضحة في القرار، يشمل مدينة جازان فقط وليس كل محافظات منطقة جازان.

ووفقًا للمصادر: فإن التعميم الذي تطرق للقرار مؤخرًا تبعته استفسارات من بعض بلديات المنطقة بشأن إيقاف إيصال التيار الكهربائي، وأحاطتها الأمانة بأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه في التعميم يخصّ مدينة جيزان؛ أي نطاق خدمات بلدية مدينة جيزان حالياً.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:20 PM

مصادر: تعميم "الشؤون البلدية" بإيقاف إيصال الكهرباء للمساكن دون صكوك يشمل مدينة جازان فقط

ضمن نطاق خدمات بلديتها فقط وليس كل محافظاتها

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محمد المواسي - جازان
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3,733

كشفت مصادر أن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بشأن إيقاف العمل الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1435/10/15هـ والقاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك غير شرعية أو مستندات تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الموضحة في القرار، يشمل مدينة جازان فقط وليس كل محافظات منطقة جازان.

ووفقًا للمصادر: فإن التعميم الذي تطرق للقرار مؤخرًا تبعته استفسارات من بعض بلديات المنطقة بشأن إيقاف إيصال التيار الكهربائي، وأحاطتها الأمانة بأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه في التعميم يخصّ مدينة جيزان؛ أي نطاق خدمات بلدية مدينة جيزان حالياً.

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