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ميانمار.. الآلاف بالشوارع احتجاجًا على الانقلاب والسلطات تقطع الإنترنت

عقب أوامر عسكرية بحجب "تويتر" و"إنستغرام" في البلاد حتى "إشعار آخر"

تعيش ميانمار حالة من "حجب الإنترنت على مستوى البلاد" مع نزول الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة يوم الاثنين.

وأعلن مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على "تويتر"، أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54% عن المستويات المعتادة، كما تحدّث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.

وبحسب رويترز: في وقت سابق قالت شركة "تيلينور" للاتصالات: إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات "تويتر" و"إنستغرام" في البلاد حتى "إشعار آخر".

ولم تعلق شركة "تويتر" على حجب الموقع في ميانمار بعد، بينما أكّدت شركة "فيسبوك" التي تمتلك موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حجب "إنستغرام".

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، أمس الجمعة: "نحثّ السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميانمار.. الآلاف بالشوارع احتجاجًا على الانقلاب والسلطات تقطع الإنترنت
سبق

تعيش ميانمار حالة من "حجب الإنترنت على مستوى البلاد" مع نزول الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة يوم الاثنين.

وأعلن مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على "تويتر"، أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54% عن المستويات المعتادة، كما تحدّث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.

وبحسب رويترز: في وقت سابق قالت شركة "تيلينور" للاتصالات: إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات "تويتر" و"إنستغرام" في البلاد حتى "إشعار آخر".

ولم تعلق شركة "تويتر" على حجب الموقع في ميانمار بعد، بينما أكّدت شركة "فيسبوك" التي تمتلك موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حجب "إنستغرام".

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، أمس الجمعة: "نحثّ السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
11:08 AM

ميانمار.. الآلاف بالشوارع احتجاجًا على الانقلاب والسلطات تقطع الإنترنت

عقب أوامر عسكرية بحجب "تويتر" و"إنستغرام" في البلاد حتى "إشعار آخر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعيش ميانمار حالة من "حجب الإنترنت على مستوى البلاد" مع نزول الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة يوم الاثنين.

وأعلن مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على "تويتر"، أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54% عن المستويات المعتادة، كما تحدّث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.

وبحسب رويترز: في وقت سابق قالت شركة "تيلينور" للاتصالات: إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات "تويتر" و"إنستغرام" في البلاد حتى "إشعار آخر".

ولم تعلق شركة "تويتر" على حجب الموقع في ميانمار بعد، بينما أكّدت شركة "فيسبوك" التي تمتلك موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حجب "إنستغرام".

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، أمس الجمعة: "نحثّ السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

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