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"كود الطرق" خطوة نحو الوصول بالمملكة للمرتبة 6 عالمياً في مؤشر الجودة

وزارة النقل تسعى لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بكل مستوياتها

يعتبر مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع الجديدة التي دشنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً، وتُعنى بقطاع الطرق في المملكة؛ حيث تهدف الوزارة من إنشاء مشروع كود الطرق لإعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها؛ مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.

وبسبب اختلاف المعايير من طريق لآخر في جميع طرق المملكة، التي تسببت في تأخر سير عمل المشاريع في قطاع الطرق؛ جاءت الحاجة لإنشاء وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمشروع كود الطرق السعودي؛ حيث سيسهم المشروع في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً توجيهية تحت مسمى "اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق"؛ حيث تضم اللجنة مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية.

ويشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية، والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والاستراتيجية للجهات، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود، إضافةً لتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية، وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود.

ويسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة، وخفض نسب الوفيات على الطرق.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الوصول بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً لخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كود الطرق" خطوة نحو الوصول بالمملكة للمرتبة 6 عالمياً في مؤشر الجودة
سبق

يعتبر مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع الجديدة التي دشنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً، وتُعنى بقطاع الطرق في المملكة؛ حيث تهدف الوزارة من إنشاء مشروع كود الطرق لإعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها؛ مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.

وبسبب اختلاف المعايير من طريق لآخر في جميع طرق المملكة، التي تسببت في تأخر سير عمل المشاريع في قطاع الطرق؛ جاءت الحاجة لإنشاء وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمشروع كود الطرق السعودي؛ حيث سيسهم المشروع في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً توجيهية تحت مسمى "اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق"؛ حيث تضم اللجنة مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية.

ويشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية، والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والاستراتيجية للجهات، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود، إضافةً لتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية، وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود.

ويسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة، وخفض نسب الوفيات على الطرق.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الوصول بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً لخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:16 PM

"كود الطرق" خطوة نحو الوصول بالمملكة للمرتبة 6 عالمياً في مؤشر الجودة

وزارة النقل تسعى لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بكل مستوياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعتبر مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع الجديدة التي دشنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً، وتُعنى بقطاع الطرق في المملكة؛ حيث تهدف الوزارة من إنشاء مشروع كود الطرق لإعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها؛ مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.

وبسبب اختلاف المعايير من طريق لآخر في جميع طرق المملكة، التي تسببت في تأخر سير عمل المشاريع في قطاع الطرق؛ جاءت الحاجة لإنشاء وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمشروع كود الطرق السعودي؛ حيث سيسهم المشروع في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً توجيهية تحت مسمى "اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق"؛ حيث تضم اللجنة مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية.

ويشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية، والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والاستراتيجية للجهات، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود، إضافةً لتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية، وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود.

ويسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة، وخفض نسب الوفيات على الطرق.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الوصول بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً لخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

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