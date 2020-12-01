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"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:41 PM

"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
9,994

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة.

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