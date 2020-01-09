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صور.. الثلوج تداعب قرى تبوك والدفاع المدني يعد خطة الطوارئ

الفرصة لا تزال مهيَّأة لنزول كميات من البراد

داعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق محمد الحويطي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحرة بمنطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه ولالتقاط الصور.

وأعدّت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقّعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

الثلوج تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور.. الثلوج تداعب قرى تبوك والدفاع المدني يعد خطة الطوارئ
سبق

داعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق محمد الحويطي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحرة بمنطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه ولالتقاط الصور.

وأعدّت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقّعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:01 PM

صور.. الثلوج تداعب قرى تبوك والدفاع المدني يعد خطة الطوارئ

الفرصة لا تزال مهيَّأة لنزول كميات من البراد

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
7,968

داعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق محمد الحويطي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحرة بمنطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه ولالتقاط الصور.

وأعدّت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقّعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

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