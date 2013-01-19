لجنة الانتخابات تعلن المنضمين لغرفة الطائف بالدورة الـ11

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الطائف أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة "11" 1440 – 1444هـ، بعد منافسة في عملية التصويت استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.

وكشفت اللجنة عن فوز أربعة من فئة التجار، وأربعة من فئة الصناع، منهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة الدورة الحالية للغرفة، هم "الدكتور سامي العبيدي، مشعل فلاح العتيبي، خالد عيد السواط، وهيثم قاضي"، فيما لم تفز أي مرشحة من السيدات الثلاث اللاتي خضن انتخابات الغرفة للدورة القادمة.

وفيما يتعلق بنتائج انتخابات غرفة الطائف لدورتها القادمة، والتي شهدت منافسة بين 23 مرشحًا ومرشحة، فقد فاز في ‏فئة التجار "حسن صلاح السواط (455)، غازي مستور القثامي (273)، سامي عبدالله العبيدي (248) ومشعل فلاح العتيبي (243)".

وفي ‏فئة الصناع، فاز "خالدعيد السواط (722)، عبدالرحمن نوار القثامي (328)، هيثم إسماعيل قاضي (320)، ومقعد قايد العتيبي(250)".

وجاء بعدهم من فئة التجار كأقرب المنافسين، عبدالله المشهوري بـ191 صوتًا ، ثم نائف العدواني بـ153 صوتًا، وعبدالله الجعيد بـ146 صوتًا، وأحمد العامودي بـ82 صوتًا، وعبدالعظيم تركستاني 63 صوتًا، وغازي الوذيناني 37 صوتًا، ومشاعل القثامي 16 صوتًا.

وفي فئة الصناع، جاء المرشح محمد يوسف العالي خامسًا بـ158 صوتًا.