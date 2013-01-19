لجنة الانتخابات تعلن المنضمين لغرفة الطائف بالدورة الـ11
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الطائف أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة "11" 1440 – 1444هـ، بعد منافسة في عملية التصويت استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.
وكشفت اللجنة عن فوز أربعة من فئة التجار، وأربعة من فئة الصناع، منهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة الدورة الحالية للغرفة، هم "الدكتور سامي العبيدي، مشعل فلاح العتيبي، خالد عيد السواط، وهيثم قاضي"، فيما لم تفز أي مرشحة من السيدات الثلاث اللاتي خضن انتخابات الغرفة للدورة القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج انتخابات غرفة الطائف لدورتها القادمة، والتي شهدت منافسة بين 23 مرشحًا ومرشحة، فقد فاز في فئة التجار "حسن صلاح السواط (455)، غازي مستور القثامي (273)، سامي عبدالله العبيدي (248) ومشعل فلاح العتيبي (243)".
وفي فئة الصناع، فاز "خالدعيد السواط (722)، عبدالرحمن نوار القثامي (328)، هيثم إسماعيل قاضي (320)، ومقعد قايد العتيبي(250)".
لجنة الانتخابات تعلن المنضمين لغرفة الطائف بالدورة الـ11
فهد العتيبيسبق2019-01-17
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الطائف أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة "11" 1440 – 1444هـ، بعد منافسة في عملية التصويت استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.
وكشفت اللجنة عن فوز أربعة من فئة التجار، وأربعة من فئة الصناع، منهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة الدورة الحالية للغرفة، هم "الدكتور سامي العبيدي، مشعل فلاح العتيبي، خالد عيد السواط، وهيثم قاضي"، فيما لم تفز أي مرشحة من السيدات الثلاث اللاتي خضن انتخابات الغرفة للدورة القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج انتخابات غرفة الطائف لدورتها القادمة، والتي شهدت منافسة بين 23 مرشحًا ومرشحة، فقد فاز في فئة التجار "حسن صلاح السواط (455)، غازي مستور القثامي (273)، سامي عبدالله العبيدي (248) ومشعل فلاح العتيبي (243)".
وفي فئة الصناع، فاز "خالدعيد السواط (722)، عبدالرحمن نوار القثامي (328)، هيثم إسماعيل قاضي (320)، ومقعد قايد العتيبي(250)".
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الطائف أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة "11" 1440 – 1444هـ، بعد منافسة في عملية التصويت استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.
وكشفت اللجنة عن فوز أربعة من فئة التجار، وأربعة من فئة الصناع، منهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة الدورة الحالية للغرفة، هم "الدكتور سامي العبيدي، مشعل فلاح العتيبي، خالد عيد السواط، وهيثم قاضي"، فيما لم تفز أي مرشحة من السيدات الثلاث اللاتي خضن انتخابات الغرفة للدورة القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج انتخابات غرفة الطائف لدورتها القادمة، والتي شهدت منافسة بين 23 مرشحًا ومرشحة، فقد فاز في فئة التجار "حسن صلاح السواط (455)، غازي مستور القثامي (273)، سامي عبدالله العبيدي (248) ومشعل فلاح العتيبي (243)".
وفي فئة الصناع، فاز "خالدعيد السواط (722)، عبدالرحمن نوار القثامي (328)، هيثم إسماعيل قاضي (320)، ومقعد قايد العتيبي(250)".