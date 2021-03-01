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رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء يناقشون استمرارية سلاسل الإمداد أثناء الجائحة

طرحوا عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي

استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الثاني لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء اليوم، تحت عنوان "مواكبة تطورات أنظمة الرقابة على الغذاء".

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الرقابية الجهود المبذولة لتحديث النُهج التنظيمية للأغذية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية في سياق البيئة المتغيرة وعلى وجه الخصوص نتيجة للقضايا الناشئة مثل جائحة "كورونا"، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات منها أنظمة الغذاء في المستقبل، والتحول التنظيمي، وتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، وأنشطة التواصل خلال وبعد الجائحة.

وتطرق المجتمعون إلى العوامل التي تؤثر على الأنظمة الغذائية وأهمية التعامل معها وتسليط الضوء على عدد من الأفكار والتوجهات الاستراتيجية التي تساعد في ضمان سلامة الأنظمة الغذائية.

وحضر الاجتماع ممثلون من وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية (FSANZ)، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية (FSAI)، والوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية (ANSES)، وهيئة سلامة الأغذية في اليابان (FSCJ)، ووكالة الغذاء السنغافورية (SFA)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب (ONSSA)، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء (CFSA)، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت (PAFN)، وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، ووزارة الزراعة التشيلية، والمعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، وهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI)، والخدمة الفيدرالية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية الروسية، ووزارة التغير المناخي والبيئة الإمارتية (MOCCAE)، إضافة إلى هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء - منظمة الصحة العالمية (WHO).

يُذكر أن الاجتماع الثالث سيعقد في أستراليا خلال العام المقبل باستضافة وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية.

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رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء يناقشون استمرارية سلاسل الإمداد أثناء الجائحة
سبق

استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الثاني لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء اليوم، تحت عنوان "مواكبة تطورات أنظمة الرقابة على الغذاء".

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الرقابية الجهود المبذولة لتحديث النُهج التنظيمية للأغذية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية في سياق البيئة المتغيرة وعلى وجه الخصوص نتيجة للقضايا الناشئة مثل جائحة "كورونا"، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات منها أنظمة الغذاء في المستقبل، والتحول التنظيمي، وتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، وأنشطة التواصل خلال وبعد الجائحة.

وتطرق المجتمعون إلى العوامل التي تؤثر على الأنظمة الغذائية وأهمية التعامل معها وتسليط الضوء على عدد من الأفكار والتوجهات الاستراتيجية التي تساعد في ضمان سلامة الأنظمة الغذائية.

وحضر الاجتماع ممثلون من وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية (FSANZ)، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية (FSAI)، والوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية (ANSES)، وهيئة سلامة الأغذية في اليابان (FSCJ)، ووكالة الغذاء السنغافورية (SFA)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب (ONSSA)، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء (CFSA)، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت (PAFN)، وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، ووزارة الزراعة التشيلية، والمعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، وهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI)، والخدمة الفيدرالية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية الروسية، ووزارة التغير المناخي والبيئة الإمارتية (MOCCAE)، إضافة إلى هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء - منظمة الصحة العالمية (WHO).

يُذكر أن الاجتماع الثالث سيعقد في أستراليا خلال العام المقبل باستضافة وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:48 PM

رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء يناقشون استمرارية سلاسل الإمداد أثناء الجائحة

طرحوا عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الثاني لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء اليوم، تحت عنوان "مواكبة تطورات أنظمة الرقابة على الغذاء".

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الرقابية الجهود المبذولة لتحديث النُهج التنظيمية للأغذية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية في سياق البيئة المتغيرة وعلى وجه الخصوص نتيجة للقضايا الناشئة مثل جائحة "كورونا"، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات منها أنظمة الغذاء في المستقبل، والتحول التنظيمي، وتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، وأنشطة التواصل خلال وبعد الجائحة.

وتطرق المجتمعون إلى العوامل التي تؤثر على الأنظمة الغذائية وأهمية التعامل معها وتسليط الضوء على عدد من الأفكار والتوجهات الاستراتيجية التي تساعد في ضمان سلامة الأنظمة الغذائية.

وحضر الاجتماع ممثلون من وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية (FSANZ)، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية (FSAI)، والوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية (ANSES)، وهيئة سلامة الأغذية في اليابان (FSCJ)، ووكالة الغذاء السنغافورية (SFA)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب (ONSSA)، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء (CFSA)، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت (PAFN)، وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، ووزارة الزراعة التشيلية، والمعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، وهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI)، والخدمة الفيدرالية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية الروسية، ووزارة التغير المناخي والبيئة الإمارتية (MOCCAE)، إضافة إلى هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء - منظمة الصحة العالمية (WHO).

يُذكر أن الاجتماع الثالث سيعقد في أستراليا خلال العام المقبل باستضافة وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية.

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