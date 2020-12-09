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فيديو مؤلم.. واقعة الطفل الذي طار في الهواء

في ثاني حادث من نوعه بإندونيسيا

في واقعة مؤلمة وثقتها مقاطع فيديو لبعض المارة، تعرض طفل في إندونيسيا لإصابات بكسور بالغة حين طار عاليًا في الهواء وهو يصرخ، وقد سحبته طائرته الورقية، قبل أن يفلت الخيط ليسقط الصغير على الأرض.

الحادث الذي وقع في إندونيسيا رصده مقطع فيديو يُظهر سقوط الطفل في حقل من ارتفاع عالٍ؛ مما أصاب الحاضرين بالذعر.

ووفقًا لوكالة "برينغسو" الإندونيسية؛ فإن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا عَلِق بطائرة ورقية كبيرة، ليرتفع في الهواء بسرعة كبيرة، قبل أن يسقط ويتعرض لكسور عديدة في جسمه.

يُذكر أن الطائرة الورقية كانت تتجاوز طول الطفل 3 مرات؛ فيما أصيب الصغير -الذي لم يكشف عن اسمه- بكسور في 6 مواقع بيديه على أثر السقطة؛ حيث هرع الحضور لنجدته ونقله إلى مستشفى قريب.

وقال شهود: إن شقيق الضحية كان يلعب بالطائرة الورقية؛ لكن أخاه تعلق بذيلها قبل أن ترفعه بشكل مخيف في الهواء.

وحذّرت السلطات الأطفال من اللعب بطائرات ورقية كبيرة الحجم، بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث.

وسَبَق أن تَعَرّض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لحادث مشابه في منطقة بانتول؛ حيث رفعته طائرة إلى ارتفاع 3.4 أمتار في الهواء، قبل أن يسقط ويتعرض لكسر في الفخذ.

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فيديو مؤلم.. واقعة الطفل الذي طار في الهواء
سبق

في واقعة مؤلمة وثقتها مقاطع فيديو لبعض المارة، تعرض طفل في إندونيسيا لإصابات بكسور بالغة حين طار عاليًا في الهواء وهو يصرخ، وقد سحبته طائرته الورقية، قبل أن يفلت الخيط ليسقط الصغير على الأرض.

الحادث الذي وقع في إندونيسيا رصده مقطع فيديو يُظهر سقوط الطفل في حقل من ارتفاع عالٍ؛ مما أصاب الحاضرين بالذعر.

ووفقًا لوكالة "برينغسو" الإندونيسية؛ فإن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا عَلِق بطائرة ورقية كبيرة، ليرتفع في الهواء بسرعة كبيرة، قبل أن يسقط ويتعرض لكسور عديدة في جسمه.

يُذكر أن الطائرة الورقية كانت تتجاوز طول الطفل 3 مرات؛ فيما أصيب الصغير -الذي لم يكشف عن اسمه- بكسور في 6 مواقع بيديه على أثر السقطة؛ حيث هرع الحضور لنجدته ونقله إلى مستشفى قريب.

وقال شهود: إن شقيق الضحية كان يلعب بالطائرة الورقية؛ لكن أخاه تعلق بذيلها قبل أن ترفعه بشكل مخيف في الهواء.

وحذّرت السلطات الأطفال من اللعب بطائرات ورقية كبيرة الحجم، بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث.

وسَبَق أن تَعَرّض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لحادث مشابه في منطقة بانتول؛ حيث رفعته طائرة إلى ارتفاع 3.4 أمتار في الهواء، قبل أن يسقط ويتعرض لكسر في الفخذ.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:54 PM

فيديو مؤلم.. واقعة الطفل الذي طار في الهواء

في ثاني حادث من نوعه بإندونيسيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,578

في واقعة مؤلمة وثقتها مقاطع فيديو لبعض المارة، تعرض طفل في إندونيسيا لإصابات بكسور بالغة حين طار عاليًا في الهواء وهو يصرخ، وقد سحبته طائرته الورقية، قبل أن يفلت الخيط ليسقط الصغير على الأرض.

الحادث الذي وقع في إندونيسيا رصده مقطع فيديو يُظهر سقوط الطفل في حقل من ارتفاع عالٍ؛ مما أصاب الحاضرين بالذعر.

ووفقًا لوكالة "برينغسو" الإندونيسية؛ فإن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا عَلِق بطائرة ورقية كبيرة، ليرتفع في الهواء بسرعة كبيرة، قبل أن يسقط ويتعرض لكسور عديدة في جسمه.

يُذكر أن الطائرة الورقية كانت تتجاوز طول الطفل 3 مرات؛ فيما أصيب الصغير -الذي لم يكشف عن اسمه- بكسور في 6 مواقع بيديه على أثر السقطة؛ حيث هرع الحضور لنجدته ونقله إلى مستشفى قريب.

وقال شهود: إن شقيق الضحية كان يلعب بالطائرة الورقية؛ لكن أخاه تعلق بذيلها قبل أن ترفعه بشكل مخيف في الهواء.

وحذّرت السلطات الأطفال من اللعب بطائرات ورقية كبيرة الحجم، بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث.

وسَبَق أن تَعَرّض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لحادث مشابه في منطقة بانتول؛ حيث رفعته طائرة إلى ارتفاع 3.4 أمتار في الهواء، قبل أن يسقط ويتعرض لكسر في الفخذ.

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