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رسميًا.. "نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

منهية بذلك ملكية مايك آشلي منذ 14 عامًا.. و"الرميان": نتطلع لمصلحة النادي

أكملت مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

‏من جانبه علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان على عملية الاستحواذ بقوله: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذة المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.

يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًا.. "نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة
سبق

أكملت مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

‏من جانبه علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان على عملية الاستحواذ بقوله: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذة المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.

يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:26 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:47 PM

رسميًا.. "نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

منهية بذلك ملكية مايك آشلي منذ 14 عامًا.. و"الرميان": نتطلع لمصلحة النادي

A A A
محمد البقمي - الرياض
23
19,268

أكملت مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

‏من جانبه علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان على عملية الاستحواذ بقوله: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذة المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.

يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.

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