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"حلاوتهم".. من حادث انفجار "الدرب الأحمر" إلى ضيافة "سلمان بن عبدالعزيز"

قالت: استضافتي في أرض الحرمين أنهت آخر أحزاني وآلامي

داوت يدُ المملكة آلامَ المصابة في حادث انفجار الدرب الأحمر بمصر "حلاوتهم زينهم إبراهيم سبلة"، بعد تعرُّضها لإصابات بالغة وخطيرة؛ حيث بدّلتْ استضافتُها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، أحزانَها وآلامها، فرحًا وسرورًا، بعد أن وجدت "حلاوتهم" نفسها في رحاب الحرمين الشريفين لدى مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وفي التفاصيل: كادت يد الغدر والإرهاب أن تصل بالأذى إلى "حلاوتهم"؛ إذ كانت تسير في أمان الله ذاهبة إلى منزلها حاملة معها الخبز لأطفالها، لتتفاجأ بصوت انفجار في منطقة الدرب الأحمر.

وقالت: كان الانفجار بالقرب مني، ولكن الله كتب لي عمرًا جديدًا لكي أؤدي مناسك العمرة لأول مرة في حياتي، ويتحقق حلمي الكبير بأن أصل إلى الحرمين الشريفين بعد أن تجاوزت الأربعين من عمري.

وتضيف: أصبت بإصابات بالغة وخطيرة في أسفل الظهر وفي الرجل، وكسور وكدمات في سائر جسدي، واحتجت إلى أن أبقى في العناية المشددة 8 أيام، زارني كبار المسؤولين في مصر، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو ما خفف كثيرًا من آلامي.

وتابعت: الآن أختم آخر أحزاني ومصابي هنا في مدينة الرسول والقرب من المسجد النبوي، تحت رعاية واستضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أجد الكثير من العناية والاهتمام الذي أدخل الفرح والبهجة على نفسي وعلى جميع ضيوف البرنامج.

وتقدمت "حلاوتهم" بالشكر العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إتاحتهما الفرصة لها لأداء مناسك العمرة، كما قالت: أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الخدمات التي قدمت للضيوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حلاوتهم".. من حادث انفجار "الدرب الأحمر" إلى ضيافة "سلمان بن عبدالعزيز"
سبق

داوت يدُ المملكة آلامَ المصابة في حادث انفجار الدرب الأحمر بمصر "حلاوتهم زينهم إبراهيم سبلة"، بعد تعرُّضها لإصابات بالغة وخطيرة؛ حيث بدّلتْ استضافتُها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، أحزانَها وآلامها، فرحًا وسرورًا، بعد أن وجدت "حلاوتهم" نفسها في رحاب الحرمين الشريفين لدى مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وفي التفاصيل: كادت يد الغدر والإرهاب أن تصل بالأذى إلى "حلاوتهم"؛ إذ كانت تسير في أمان الله ذاهبة إلى منزلها حاملة معها الخبز لأطفالها، لتتفاجأ بصوت انفجار في منطقة الدرب الأحمر.

وقالت: كان الانفجار بالقرب مني، ولكن الله كتب لي عمرًا جديدًا لكي أؤدي مناسك العمرة لأول مرة في حياتي، ويتحقق حلمي الكبير بأن أصل إلى الحرمين الشريفين بعد أن تجاوزت الأربعين من عمري.

وتضيف: أصبت بإصابات بالغة وخطيرة في أسفل الظهر وفي الرجل، وكسور وكدمات في سائر جسدي، واحتجت إلى أن أبقى في العناية المشددة 8 أيام، زارني كبار المسؤولين في مصر، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو ما خفف كثيرًا من آلامي.

وتابعت: الآن أختم آخر أحزاني ومصابي هنا في مدينة الرسول والقرب من المسجد النبوي، تحت رعاية واستضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أجد الكثير من العناية والاهتمام الذي أدخل الفرح والبهجة على نفسي وعلى جميع ضيوف البرنامج.

وتقدمت "حلاوتهم" بالشكر العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إتاحتهما الفرصة لها لأداء مناسك العمرة، كما قالت: أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الخدمات التي قدمت للضيوف.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
09:03 PM

"حلاوتهم".. من حادث انفجار "الدرب الأحمر" إلى ضيافة "سلمان بن عبدالعزيز"

قالت: استضافتي في أرض الحرمين أنهت آخر أحزاني وآلامي

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عيسى الحربي - الرياض
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2,445

داوت يدُ المملكة آلامَ المصابة في حادث انفجار الدرب الأحمر بمصر "حلاوتهم زينهم إبراهيم سبلة"، بعد تعرُّضها لإصابات بالغة وخطيرة؛ حيث بدّلتْ استضافتُها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، أحزانَها وآلامها، فرحًا وسرورًا، بعد أن وجدت "حلاوتهم" نفسها في رحاب الحرمين الشريفين لدى مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وفي التفاصيل: كادت يد الغدر والإرهاب أن تصل بالأذى إلى "حلاوتهم"؛ إذ كانت تسير في أمان الله ذاهبة إلى منزلها حاملة معها الخبز لأطفالها، لتتفاجأ بصوت انفجار في منطقة الدرب الأحمر.

وقالت: كان الانفجار بالقرب مني، ولكن الله كتب لي عمرًا جديدًا لكي أؤدي مناسك العمرة لأول مرة في حياتي، ويتحقق حلمي الكبير بأن أصل إلى الحرمين الشريفين بعد أن تجاوزت الأربعين من عمري.

وتضيف: أصبت بإصابات بالغة وخطيرة في أسفل الظهر وفي الرجل، وكسور وكدمات في سائر جسدي، واحتجت إلى أن أبقى في العناية المشددة 8 أيام، زارني كبار المسؤولين في مصر، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو ما خفف كثيرًا من آلامي.

وتابعت: الآن أختم آخر أحزاني ومصابي هنا في مدينة الرسول والقرب من المسجد النبوي، تحت رعاية واستضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أجد الكثير من العناية والاهتمام الذي أدخل الفرح والبهجة على نفسي وعلى جميع ضيوف البرنامج.

وتقدمت "حلاوتهم" بالشكر العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إتاحتهما الفرصة لها لأداء مناسك العمرة، كما قالت: أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الخدمات التي قدمت للضيوف.

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