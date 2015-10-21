شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل

المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس؛ لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتابع: وقد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.