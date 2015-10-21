النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 54 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل

المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس؛ لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتابع: وقد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس؛ لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتابع: وقد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:00 AM

شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل

المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
3,015

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس؛ لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتابع: وقد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة