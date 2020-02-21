قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.
"الفيصل" لأهالي الطائف: هذه مدينتي.. وأمضيتُ فيها أجمل أيام حياتي
قال: قضيتُ بها صباي وشبابي شتاءً وصيفاً مع والدي ووالدتي- رحمهما الله
قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.الطائف أمير مكة خالد الفيصل
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"الفيصل" لأهالي الطائف: هذه مدينتي.. وأمضيتُ فيها أجمل أيام حياتيمتعب البقمي سبق 2022-02-20
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:01 PM
"الفيصل" لأهالي الطائف: هذه مدينتي.. وأمضيتُ فيها أجمل أيام حياتي
قال: قضيتُ بها صباي وشبابي شتاءً وصيفاً مع والدي ووالدتي- رحمهما الله
قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.
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