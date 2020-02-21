قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.

"الفيصل" لأهالي الطائف: هذه مدينتي.. وأمضيتُ فيها أجمل أيام حياتي متعب البقمي سبق 2022-02-20 قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 10:01 PM

"الفيصل" لأهالي الطائف: هذه مدينتي.. وأمضيتُ فيها أجمل أيام حياتي قال: قضيتُ بها صباي وشبابي ‏شتاءً وصيفاً مع والدي ووالدتي- رحمهما الله





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قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل قليل، في لقاء مع عدد من أهالي محافظة الطائف: لقد عشت مع والدي ووالدتي- رحمهما الله- وكنت أعيش في الطائف شتاء وصيفاً، وهي مدينتي التي عشت فيها أجمل أيام حياتي في صباي وشبابي.