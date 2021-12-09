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أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات التطوع بـ"صحة بيشة" خلال الشهر الماضي

أعلنت صحة بيشة- ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعوية والتثقيفية إلى 4410 مستفيدين، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 27 مبادرة تطوعية بمشاركة 142 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 3105 ساعات تطوعية ميدانية، شملت عديد المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت صحة بيشة على استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع، والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

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أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات التطوع بـ"صحة بيشة" خلال الشهر الماضي
سبق

أعلنت صحة بيشة- ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعوية والتثقيفية إلى 4410 مستفيدين، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 27 مبادرة تطوعية بمشاركة 142 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 3105 ساعات تطوعية ميدانية، شملت عديد المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت صحة بيشة على استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع، والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
10:11 PM

أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات التطوع بـ"صحة بيشة" خلال الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت صحة بيشة- ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعوية والتثقيفية إلى 4410 مستفيدين، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 27 مبادرة تطوعية بمشاركة 142 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 3105 ساعات تطوعية ميدانية، شملت عديد المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت صحة بيشة على استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع، والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,639
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

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