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"واتساب" تطرح تحديثاً جديداً على نظامَي "أندرويد" و"آي أو إس"

عدد من الرموز التعبيرية تسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب" طرحت بصورة مفاجئة تحديثاً جديداً على نظامَي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "نوكيا باور يوزر" التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" بدأت فعلياً طرح ميزة البحث عن الملصقات على نظام تشغيل "أندرويد".

يأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من طرح "واتساب" الميزة نفسها على نظام تشغيل "آي أو إس".

يأتي التحديث الجديد على "واتساب" بعدد من الرموز التعبيرية المختلفة، التي ستسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله ودردشاته المختلفة.

كما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مصادر من داخل "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" أكّدت أن المنصة بصدد طرح تحديث آخر يتيح للمستخدم تقنية جديدة، ألا وهي "وضع الإجازة".

وتسمح تلك التقنية الجديدة للمستخدم بكتم معظم الإشعارات في وقت معين، وأرشفتها، بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع عليها، بعد عودته من الإجازة، من دون أي إزعاج حينها.

ويمكن لتلك التقنية أن يتم تخصيصها بحيث يسمح لمجموعة معينة من الأشخاص أو لحساب معين على "واتساب" بتجاوز "كتم" الإشعارات، وأن يصل للمستخدم إشعاراته، حتى إذا كان "وضع الإجازة" مفعلاً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تطرح تحديثاً جديداً على نظامَي "أندرويد" و"آي أو إس"
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب" طرحت بصورة مفاجئة تحديثاً جديداً على نظامَي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "نوكيا باور يوزر" التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" بدأت فعلياً طرح ميزة البحث عن الملصقات على نظام تشغيل "أندرويد".

يأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من طرح "واتساب" الميزة نفسها على نظام تشغيل "آي أو إس".

يأتي التحديث الجديد على "واتساب" بعدد من الرموز التعبيرية المختلفة، التي ستسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله ودردشاته المختلفة.

كما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مصادر من داخل "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" أكّدت أن المنصة بصدد طرح تحديث آخر يتيح للمستخدم تقنية جديدة، ألا وهي "وضع الإجازة".

وتسمح تلك التقنية الجديدة للمستخدم بكتم معظم الإشعارات في وقت معين، وأرشفتها، بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع عليها، بعد عودته من الإجازة، من دون أي إزعاج حينها.

ويمكن لتلك التقنية أن يتم تخصيصها بحيث يسمح لمجموعة معينة من الأشخاص أو لحساب معين على "واتساب" بتجاوز "كتم" الإشعارات، وأن يصل للمستخدم إشعاراته، حتى إذا كان "وضع الإجازة" مفعلاً.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:39 AM

"واتساب" تطرح تحديثاً جديداً على نظامَي "أندرويد" و"آي أو إس"

عدد من الرموز التعبيرية تسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب" طرحت بصورة مفاجئة تحديثاً جديداً على نظامَي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "نوكيا باور يوزر" التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" بدأت فعلياً طرح ميزة البحث عن الملصقات على نظام تشغيل "أندرويد".

يأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من طرح "واتساب" الميزة نفسها على نظام تشغيل "آي أو إس".

يأتي التحديث الجديد على "واتساب" بعدد من الرموز التعبيرية المختلفة، التي ستسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله ودردشاته المختلفة.

كما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مصادر من داخل "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" أكّدت أن المنصة بصدد طرح تحديث آخر يتيح للمستخدم تقنية جديدة، ألا وهي "وضع الإجازة".

وتسمح تلك التقنية الجديدة للمستخدم بكتم معظم الإشعارات في وقت معين، وأرشفتها، بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع عليها، بعد عودته من الإجازة، من دون أي إزعاج حينها.

ويمكن لتلك التقنية أن يتم تخصيصها بحيث يسمح لمجموعة معينة من الأشخاص أو لحساب معين على "واتساب" بتجاوز "كتم" الإشعارات، وأن يصل للمستخدم إشعاراته، حتى إذا كان "وضع الإجازة" مفعلاً.

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