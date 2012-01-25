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الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة

في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات، حيث يواجه التعاون الخامس بـ 21 نقطة نظيره ضمك الخامس عشر بـ 12 نقطة عند الساعة 3:40 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

ويحل الهلال المتصدر بـ 29 نقطة ضيفًا على الفيصلي الثالث عشر بـ 15 نقطة عند الساعة 6:15 مساء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة العاشر بـ 20 نقطة والشباب الثالث بـ 26 نقطة عند الساعة 6:45 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

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الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة
سبق

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات، حيث يواجه التعاون الخامس بـ 21 نقطة نظيره ضمك الخامس عشر بـ 12 نقطة عند الساعة 3:40 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

ويحل الهلال المتصدر بـ 29 نقطة ضيفًا على الفيصلي الثالث عشر بـ 15 نقطة عند الساعة 6:15 مساء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة العاشر بـ 20 نقطة والشباب الثالث بـ 26 نقطة عند الساعة 6:45 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:40 AM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:13 AM

الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة

في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات، حيث يواجه التعاون الخامس بـ 21 نقطة نظيره ضمك الخامس عشر بـ 12 نقطة عند الساعة 3:40 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

ويحل الهلال المتصدر بـ 29 نقطة ضيفًا على الفيصلي الثالث عشر بـ 15 نقطة عند الساعة 6:15 مساء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة العاشر بـ 20 نقطة والشباب الثالث بـ 26 نقطة عند الساعة 6:45 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

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