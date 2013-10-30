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الجزائر تسجل 319 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة بالبلاد

سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تسجل 319 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
09:17 PM

الجزائر تسجل 319 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة.

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