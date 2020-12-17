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"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

متى يتم تلقي الأطفال اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟

قال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الخميس: إنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقةٍ من جانب الإدارة الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ16 عامًا وفيما فوق.

وبدأت عملية تجريب اللقاح على الأطفال في سن الـ12 في أكتوبر الماضي، ومن المتوقّع أن تستمرّ التجارب عدة أشهر أخرى.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" أن تقرر موعد الاستخدام الطارئ للقاح على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد توفر البيانات الكافية؛ طبقاً لقناة "الحرة" الأمريكية.

وبدأت شركة "موردنا" -التي على وشك الحصول على رخصة ثانية للقاح كورونا بعد فايزر- في تجريب اللقاح على أشخاص بين عمر 12 إلى 17 عامًا، هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتابع الشركة حالة المشاركين في التجارب لمدة عام، ويتوقع أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال الأقل من 12 عامًا، مع بداية عام 2021.

وليس من الواضح ما إذا كانت النتائج الخاصة بالأعمار اليافعة ستظهر قبل بداية موسم المدارس العام القادم أم لا، بحسب "أسوشيتد برس".

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متى يتم تلقي الأطفال اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟
سبق

قال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الخميس: إنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقةٍ من جانب الإدارة الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ16 عامًا وفيما فوق.

وبدأت عملية تجريب اللقاح على الأطفال في سن الـ12 في أكتوبر الماضي، ومن المتوقّع أن تستمرّ التجارب عدة أشهر أخرى.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" أن تقرر موعد الاستخدام الطارئ للقاح على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد توفر البيانات الكافية؛ طبقاً لقناة "الحرة" الأمريكية.

وبدأت شركة "موردنا" -التي على وشك الحصول على رخصة ثانية للقاح كورونا بعد فايزر- في تجريب اللقاح على أشخاص بين عمر 12 إلى 17 عامًا، هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتابع الشركة حالة المشاركين في التجارب لمدة عام، ويتوقع أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال الأقل من 12 عامًا، مع بداية عام 2021.

وليس من الواضح ما إذا كانت النتائج الخاصة بالأعمار اليافعة ستظهر قبل بداية موسم المدارس العام القادم أم لا، بحسب "أسوشيتد برس".

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
04:36 PM

متى يتم تلقي الأطفال اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الخميس: إنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقةٍ من جانب الإدارة الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ16 عامًا وفيما فوق.

وبدأت عملية تجريب اللقاح على الأطفال في سن الـ12 في أكتوبر الماضي، ومن المتوقّع أن تستمرّ التجارب عدة أشهر أخرى.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" أن تقرر موعد الاستخدام الطارئ للقاح على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد توفر البيانات الكافية؛ طبقاً لقناة "الحرة" الأمريكية.

وبدأت شركة "موردنا" -التي على وشك الحصول على رخصة ثانية للقاح كورونا بعد فايزر- في تجريب اللقاح على أشخاص بين عمر 12 إلى 17 عامًا، هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتابع الشركة حالة المشاركين في التجارب لمدة عام، ويتوقع أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال الأقل من 12 عامًا، مع بداية عام 2021.

وليس من الواضح ما إذا كانت النتائج الخاصة بالأعمار اليافعة ستظهر قبل بداية موسم المدارس العام القادم أم لا، بحسب "أسوشيتد برس".

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