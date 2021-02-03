النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 306 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

برنت فوق الـ58 دولاراً.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهراً

مدعومةً بآمال تعافي الطلب وسحب غير متوقع من المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهراً، مدعومة بآمال تعافي الطلب وتراجع الإمدادات، كما عزز السحب غير المتوقع من مخزونات النفط الخام الأمريكية الآمال في تعافي الطلب.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 0.4% إلى 58.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 55.1 دولار.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير.


وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 446 ألف برميل لهذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك اليوم، وكذلك إعلان إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن مخزون النفط الخام، لمعرفة توجهات السوق.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
برنت فوق الـ58 دولاراً.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهراً
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهراً، مدعومة بآمال تعافي الطلب وتراجع الإمدادات، كما عزز السحب غير المتوقع من مخزونات النفط الخام الأمريكية الآمال في تعافي الطلب.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 0.4% إلى 58.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 55.1 دولار.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير.


وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 446 ألف برميل لهذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك اليوم، وكذلك إعلان إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن مخزون النفط الخام، لمعرفة توجهات السوق.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
03:53 PM

برنت فوق الـ58 دولاراً.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهراً

مدعومةً بآمال تعافي الطلب وسحب غير متوقع من المخزونات الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
382

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهراً، مدعومة بآمال تعافي الطلب وتراجع الإمدادات، كما عزز السحب غير المتوقع من مخزونات النفط الخام الأمريكية الآمال في تعافي الطلب.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 0.4% إلى 58.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 55.1 دولار.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير.


وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 446 ألف برميل لهذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك اليوم، وكذلك إعلان إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن مخزون النفط الخام، لمعرفة توجهات السوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة