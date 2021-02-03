برنت فوق الـ58 دولاراً.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهراً

مدعومةً بآمال تعافي الطلب وسحب غير متوقع من المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهراً، مدعومة بآمال تعافي الطلب وتراجع الإمدادات، كما عزز السحب غير المتوقع من مخزونات النفط الخام الأمريكية الآمال في تعافي الطلب.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 0.4% إلى 58.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 55.1 دولار.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير.



وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 446 ألف برميل لهذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك اليوم، وكذلك إعلان إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن مخزون النفط الخام، لمعرفة توجهات السوق.