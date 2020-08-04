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عدسة "سبق" توثق أمطار الخير والبركة على مدينة جازان

أسهمت في تنقية الجو وعجّت الشواطئ والحدائق بالمتنزهين

عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.

مدينة جازان أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" توثق أمطار الخير والبركة على مدينة جازان
سبق

عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
03:50 PM

عدسة "سبق" توثق أمطار الخير والبركة على مدينة جازان

أسهمت في تنقية الجو وعجّت الشواطئ والحدائق بالمتنزهين

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فهد كاملي - جازان
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عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.

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