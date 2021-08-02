النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية

توافقاً مع برنامج التحول البرامجي ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ توافقاً مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل من خلال مناهج تعليمية وتدريبية تعزز من جودة المخرجات التعليمية وتوجيه القبول إلى برامج متماشية مع التوجهات الجديدة للتعليم ومتوافقة مع تحقيق رؤية 2030.

وتضمّن القرار الذي أصدره رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني تحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة إلى كلية تطبيقية، بالإضافة لتحويل كليات المجتمع بفروع الجامعة إلى فروع للكلية التطبيقية، وتشمل: فرع الكلية التطبيقية بمحافظة خيبر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة العلا، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة الحناكية، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة مهد الذهب؛ حيث نص القرار أن يتولى وكيل الكلية بالفرع الإشراف الإداري على الكلية، ويرتبط تنظيمياً بعميد الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة.

وكانت جامعة طيبة عقدت في 12 فبراير 2020 ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية، الذي أوصى بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الاستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى وضع آليات لجذب الطلاب للدراسة في تلك الكليات وتقديم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص، كذلك تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة، وتطوير استراتيجية التعليم في كليات المجتمع بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتيجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية
سبق

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ توافقاً مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل من خلال مناهج تعليمية وتدريبية تعزز من جودة المخرجات التعليمية وتوجيه القبول إلى برامج متماشية مع التوجهات الجديدة للتعليم ومتوافقة مع تحقيق رؤية 2030.

وتضمّن القرار الذي أصدره رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني تحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة إلى كلية تطبيقية، بالإضافة لتحويل كليات المجتمع بفروع الجامعة إلى فروع للكلية التطبيقية، وتشمل: فرع الكلية التطبيقية بمحافظة خيبر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة العلا، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة الحناكية، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة مهد الذهب؛ حيث نص القرار أن يتولى وكيل الكلية بالفرع الإشراف الإداري على الكلية، ويرتبط تنظيمياً بعميد الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة.

وكانت جامعة طيبة عقدت في 12 فبراير 2020 ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية، الذي أوصى بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الاستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى وضع آليات لجذب الطلاب للدراسة في تلك الكليات وتقديم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص، كذلك تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة، وتطوير استراتيجية التعليم في كليات المجتمع بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتيجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:11 PM

"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية

توافقاً مع برنامج التحول البرامجي ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
546

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ توافقاً مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل من خلال مناهج تعليمية وتدريبية تعزز من جودة المخرجات التعليمية وتوجيه القبول إلى برامج متماشية مع التوجهات الجديدة للتعليم ومتوافقة مع تحقيق رؤية 2030.

وتضمّن القرار الذي أصدره رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني تحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة إلى كلية تطبيقية، بالإضافة لتحويل كليات المجتمع بفروع الجامعة إلى فروع للكلية التطبيقية، وتشمل: فرع الكلية التطبيقية بمحافظة خيبر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة العلا، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة الحناكية، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة مهد الذهب؛ حيث نص القرار أن يتولى وكيل الكلية بالفرع الإشراف الإداري على الكلية، ويرتبط تنظيمياً بعميد الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة.

وكانت جامعة طيبة عقدت في 12 فبراير 2020 ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية، الذي أوصى بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الاستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى وضع آليات لجذب الطلاب للدراسة في تلك الكليات وتقديم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص، كذلك تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة، وتطوير استراتيجية التعليم في كليات المجتمع بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتيجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,349
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة