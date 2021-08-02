"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية

توافقاً مع برنامج التحول البرامجي ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ توافقاً مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبةً لمتطلبات سوق العمل من خلال مناهج تعليمية وتدريبية تعزز من جودة المخرجات التعليمية وتوجيه القبول إلى برامج متماشية مع التوجهات الجديدة للتعليم ومتوافقة مع تحقيق رؤية 2030.

وتضمّن القرار الذي أصدره رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني تحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة إلى كلية تطبيقية، بالإضافة لتحويل كليات المجتمع بفروع الجامعة إلى فروع للكلية التطبيقية، وتشمل: فرع الكلية التطبيقية بمحافظة خيبر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة العلا، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة الحناكية، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة مهد الذهب؛ حيث نص القرار أن يتولى وكيل الكلية بالفرع الإشراف الإداري على الكلية، ويرتبط تنظيمياً بعميد الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة.

وكانت جامعة طيبة عقدت في 12 فبراير 2020 ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية، الذي أوصى بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الاستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى وضع آليات لجذب الطلاب للدراسة في تلك الكليات وتقديم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص، كذلك تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة، وتطوير استراتيجية التعليم في كليات المجتمع بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتيجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.