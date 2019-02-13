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مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل

في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات

لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

حائل الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل
سبق

لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
06:37 PM

مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل

في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات

A A A
خالد السليمي - حائل
3
9,780

لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

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