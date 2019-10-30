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الجيش العراقي: مقتل رجل أمن بصاروخ على المنطقة الخضراء

60 متظاهرًا أُصيبوا بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم في "التحرير"

أكد الجيش العراقي اليوم الأربعاء سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد، ومقتل أحد أفراد الأمن، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال شهود إن صاروخًا شوهد ينطلق نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وسُمع دوي انفجار قادم من ذلك الاتجاه.

وذكر مسؤولون أمنيون وصحيون أن أكثر من 60 متظاهرًا أُصيبوا اليوم الأربعاء بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم في محيط ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات).

وتضم المنطقة الخضراء مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وتشهد بغداد احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.

واكتسبت الاحتجاجات في العراق زخمًا باحتشاد عشرات الآلاف في ساحة وسط بغداد، وفي مناطق أخرى بالمحافظات ذات الغالبية الشيعية جنوب البلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف المعيشية والبطالة والفساد.. وانضم للمتظاهرين أنصار رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الذي دعا الحكومة إلى الاستقالة.. كما انضم طلاب جامعات ومدارس للحركة الاحتجاجية.

وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق بالرصاص والغاز المسيل للدموع؛ ولقي 240 شخصًا حتفهم منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش العراقي: مقتل رجل أمن بصاروخ على المنطقة الخضراء
سبق

أكد الجيش العراقي اليوم الأربعاء سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد، ومقتل أحد أفراد الأمن، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال شهود إن صاروخًا شوهد ينطلق نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وسُمع دوي انفجار قادم من ذلك الاتجاه.

وذكر مسؤولون أمنيون وصحيون أن أكثر من 60 متظاهرًا أُصيبوا اليوم الأربعاء بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم في محيط ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات).

وتضم المنطقة الخضراء مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وتشهد بغداد احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.

واكتسبت الاحتجاجات في العراق زخمًا باحتشاد عشرات الآلاف في ساحة وسط بغداد، وفي مناطق أخرى بالمحافظات ذات الغالبية الشيعية جنوب البلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف المعيشية والبطالة والفساد.. وانضم للمتظاهرين أنصار رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الذي دعا الحكومة إلى الاستقالة.. كما انضم طلاب جامعات ومدارس للحركة الاحتجاجية.

وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق بالرصاص والغاز المسيل للدموع؛ ولقي 240 شخصًا حتفهم منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر الجاري.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:58 PM

الجيش العراقي: مقتل رجل أمن بصاروخ على المنطقة الخضراء

60 متظاهرًا أُصيبوا بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم في "التحرير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش العراقي اليوم الأربعاء سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد، ومقتل أحد أفراد الأمن، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال شهود إن صاروخًا شوهد ينطلق نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وسُمع دوي انفجار قادم من ذلك الاتجاه.

وذكر مسؤولون أمنيون وصحيون أن أكثر من 60 متظاهرًا أُصيبوا اليوم الأربعاء بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم في محيط ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات).

وتضم المنطقة الخضراء مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وتشهد بغداد احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.

واكتسبت الاحتجاجات في العراق زخمًا باحتشاد عشرات الآلاف في ساحة وسط بغداد، وفي مناطق أخرى بالمحافظات ذات الغالبية الشيعية جنوب البلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف المعيشية والبطالة والفساد.. وانضم للمتظاهرين أنصار رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الذي دعا الحكومة إلى الاستقالة.. كما انضم طلاب جامعات ومدارس للحركة الاحتجاجية.

وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق بالرصاص والغاز المسيل للدموع؛ ولقي 240 شخصًا حتفهم منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر الجاري.

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