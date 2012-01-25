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"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية

حذف موقع "يوتيوب" الأمريكي عدداً من القنوات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية.

وفرض "يوتيوب" الحظر على عدة قنوات تابعة للحوثيين منها: قناة الإعلام الحربي والمسيرة مباشر وفرقة أنصار الله وهنا المسيرة ووحدة الإنتاج الفني وزوامل وأناشيد وزوامل أنصار الله.

وبدأ عدد من الشركات الأمريكية التابعة لقوقل وفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، عمليات مسح وتحديد للقنوات والصفحات التابعة للحوثيين بغرض تنفيذ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التنظيم الإرهابي.

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"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"
سبق

حذف موقع "يوتيوب" الأمريكي عدداً من القنوات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية.

وفرض "يوتيوب" الحظر على عدة قنوات تابعة للحوثيين منها: قناة الإعلام الحربي والمسيرة مباشر وفرقة أنصار الله وهنا المسيرة ووحدة الإنتاج الفني وزوامل وأناشيد وزوامل أنصار الله.

وبدأ عدد من الشركات الأمريكية التابعة لقوقل وفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، عمليات مسح وتحديد للقنوات والصفحات التابعة للحوثيين بغرض تنفيذ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التنظيم الإرهابي.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:39 PM

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية

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خالد علي - الرياض
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2,453

حذف موقع "يوتيوب" الأمريكي عدداً من القنوات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية.

وفرض "يوتيوب" الحظر على عدة قنوات تابعة للحوثيين منها: قناة الإعلام الحربي والمسيرة مباشر وفرقة أنصار الله وهنا المسيرة ووحدة الإنتاج الفني وزوامل وأناشيد وزوامل أنصار الله.

وبدأ عدد من الشركات الأمريكية التابعة لقوقل وفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، عمليات مسح وتحديد للقنوات والصفحات التابعة للحوثيين بغرض تنفيذ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التنظيم الإرهابي.

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