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"الشباب" يحافظ على القمة عبر بوابة "ضمك"

حافظ نادي "الشباب" على صدارته لجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب منافسيه.

ونجح "الشباب" في الفوز على "ضمك" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الشباب إيغالو "هدفين" في الدقيقتين 12 و39، فيما أحرز هدف "ضمك" محترف الفريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 20.

يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدفاً ثالثاً للمحترف النيجيري "إيغالو" بعد اللجوء لتقنية الـVAR.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد "الشباب" عند النقطة 44، فيما يتوقف رصيد "ضمك" عند النقطة 17.

الشباب ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يحافظ على القمة عبر بوابة "ضمك"
سبق

حافظ نادي "الشباب" على صدارته لجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب منافسيه.

ونجح "الشباب" في الفوز على "ضمك" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الشباب إيغالو "هدفين" في الدقيقتين 12 و39، فيما أحرز هدف "ضمك" محترف الفريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 20.

يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدفاً ثالثاً للمحترف النيجيري "إيغالو" بعد اللجوء لتقنية الـVAR.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد "الشباب" عند النقطة 44، فيما يتوقف رصيد "ضمك" عند النقطة 17.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
06:14 PM
اخر تعديل
01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
07:07 PM

"الشباب" يحافظ على القمة عبر بوابة "ضمك"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,295

حافظ نادي "الشباب" على صدارته لجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب منافسيه.

ونجح "الشباب" في الفوز على "ضمك" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الشباب إيغالو "هدفين" في الدقيقتين 12 و39، فيما أحرز هدف "ضمك" محترف الفريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 20.

يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدفاً ثالثاً للمحترف النيجيري "إيغالو" بعد اللجوء لتقنية الـVAR.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد "الشباب" عند النقطة 44، فيما يتوقف رصيد "ضمك" عند النقطة 17.

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