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انطلاق معرض "سكني" بمقر مؤسسة البريد السعودي في الرياض

يتضمّن إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش ربح جهات تمويلية

دشّن رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، معرض "سكني" بمقرّ المؤسسة بالرياض، الذي ينظمه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

ويهدف معرض "سكني" الذي يُنظّم بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي، إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المؤسسة من المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويقدّم البرنامج شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تتواجد في أرض المعرض لتقديم خدماتها للزوار، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين. كما يُمكّن المعرض منسوبي المؤسسة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

ويتواجد بمقر المعرض موظفو الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيلهم، كما يقدّم المعرض عروضًا خاصة لمنسوبي المؤسسة؛ منها إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

يُذكر أن "سكني" دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض، وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية؛ منها وزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات العسكرية، بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلًا في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية؛ لتسهيل رحلة المستفيد نحو تملك المسكن الملائم.

سكني مؤسسة البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق معرض "سكني" بمقر مؤسسة البريد السعودي في الرياض
سبق

دشّن رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، معرض "سكني" بمقرّ المؤسسة بالرياض، الذي ينظمه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

ويهدف معرض "سكني" الذي يُنظّم بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي، إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المؤسسة من المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويقدّم البرنامج شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تتواجد في أرض المعرض لتقديم خدماتها للزوار، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين. كما يُمكّن المعرض منسوبي المؤسسة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

ويتواجد بمقر المعرض موظفو الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيلهم، كما يقدّم المعرض عروضًا خاصة لمنسوبي المؤسسة؛ منها إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

يُذكر أن "سكني" دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض، وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية؛ منها وزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات العسكرية، بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلًا في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية؛ لتسهيل رحلة المستفيد نحو تملك المسكن الملائم.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:51 PM

انطلاق معرض "سكني" بمقر مؤسسة البريد السعودي في الرياض

يتضمّن إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش ربح جهات تمويلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، معرض "سكني" بمقرّ المؤسسة بالرياض، الذي ينظمه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

ويهدف معرض "سكني" الذي يُنظّم بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي، إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المؤسسة من المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويقدّم البرنامج شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تتواجد في أرض المعرض لتقديم خدماتها للزوار، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين. كما يُمكّن المعرض منسوبي المؤسسة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

ويتواجد بمقر المعرض موظفو الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيلهم، كما يقدّم المعرض عروضًا خاصة لمنسوبي المؤسسة؛ منها إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

يُذكر أن "سكني" دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض، وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية؛ منها وزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات العسكرية، بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلًا في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية؛ لتسهيل رحلة المستفيد نحو تملك المسكن الملائم.

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