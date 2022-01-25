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"نوف بنت عبدالرحمن " تزور قرية الدلم التراثیة وتشيد بدورها الثقافي

تفقدت متحفها وبيوت الطين و المخيمات و المزارع ومسرح القریة

قامت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلھم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، یوم الجمعة الماضية بزيارة قریة الدلم التراثیة برفقة وفد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد تلقي سموها دعوة خاصة .

و كان في استقبالھا یاسین الجرجیر الرئیس التنفیذي للقریة بالإضافة لعدد كبير من أعضاء القریة، في مقر القرية التراثية بالدلم، ، تلا ذلك جولة مع الوفد للتعرف على جميع المواقع في القریة .

واطلعت "نوف بنت عبدالرحمن " خلال الزيارة على متحف القرية، بیوت الطین، المخیمات، المزارع ثم انتقل الوفد بعد ذلك إلى مسرح القریة لبدء الفعالیات، كما تمت إقامة وجبة عشاء في القریة، ثم العودة لبیت الشعر حیث كان ھناك عدد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات المتنوعة .

وأشادت "نوف بنت عبدالرحمن " بالمجھود الكبیر الذي تقوم به قریة الدلم التراثیة من جانب التعريف بالتراث و الثقافة ، وشكرت القریة أيضاً على استضافتھا للأشخاص ذوي الإعاقة لقضاء أوقات ممتعة بالقریة وتھیئة المكان وتسخير كافة الإمكانيات لإسعادھم .

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"نوف بنت عبدالرحمن " تزور قرية الدلم التراثیة وتشيد بدورها الثقافي
سبق

قامت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلھم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، یوم الجمعة الماضية بزيارة قریة الدلم التراثیة برفقة وفد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد تلقي سموها دعوة خاصة .

و كان في استقبالھا یاسین الجرجیر الرئیس التنفیذي للقریة بالإضافة لعدد كبير من أعضاء القریة، في مقر القرية التراثية بالدلم، ، تلا ذلك جولة مع الوفد للتعرف على جميع المواقع في القریة .

واطلعت "نوف بنت عبدالرحمن " خلال الزيارة على متحف القرية، بیوت الطین، المخیمات، المزارع ثم انتقل الوفد بعد ذلك إلى مسرح القریة لبدء الفعالیات، كما تمت إقامة وجبة عشاء في القریة، ثم العودة لبیت الشعر حیث كان ھناك عدد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات المتنوعة .

وأشادت "نوف بنت عبدالرحمن " بالمجھود الكبیر الذي تقوم به قریة الدلم التراثیة من جانب التعريف بالتراث و الثقافة ، وشكرت القریة أيضاً على استضافتھا للأشخاص ذوي الإعاقة لقضاء أوقات ممتعة بالقریة وتھیئة المكان وتسخير كافة الإمكانيات لإسعادھم .

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
10:03 PM

"نوف بنت عبدالرحمن " تزور قرية الدلم التراثیة وتشيد بدورها الثقافي

تفقدت متحفها وبيوت الطين و المخيمات و المزارع ومسرح القریة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلھم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، یوم الجمعة الماضية بزيارة قریة الدلم التراثیة برفقة وفد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد تلقي سموها دعوة خاصة .

و كان في استقبالھا یاسین الجرجیر الرئیس التنفیذي للقریة بالإضافة لعدد كبير من أعضاء القریة، في مقر القرية التراثية بالدلم، ، تلا ذلك جولة مع الوفد للتعرف على جميع المواقع في القریة .

واطلعت "نوف بنت عبدالرحمن " خلال الزيارة على متحف القرية، بیوت الطین، المخیمات، المزارع ثم انتقل الوفد بعد ذلك إلى مسرح القریة لبدء الفعالیات، كما تمت إقامة وجبة عشاء في القریة، ثم العودة لبیت الشعر حیث كان ھناك عدد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات المتنوعة .

وأشادت "نوف بنت عبدالرحمن " بالمجھود الكبیر الذي تقوم به قریة الدلم التراثیة من جانب التعريف بالتراث و الثقافة ، وشكرت القریة أيضاً على استضافتھا للأشخاص ذوي الإعاقة لقضاء أوقات ممتعة بالقریة وتھیئة المكان وتسخير كافة الإمكانيات لإسعادھم .

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