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"العدل": التوسع في الإفراغ عبر الموثقين يشمل مستفيدي برنامج الإسكان

تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات، لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج «سكني»، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير خدمة الموثق وتسهيل عمليات التوثيق.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية مثل دفع العربون، ومخالصة المشروع، والسعي، وغيرها من العمليات التوثيقية؛ فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات، وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان؛ حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة.

من جهتها، أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق، خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قِبَل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير؛ مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي Android وIOS.

يُذكر أن خدمة الموثق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة «ثقة»؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": التوسع في الإفراغ عبر الموثقين يشمل مستفيدي برنامج الإسكان
سبق

أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات، لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج «سكني»، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير خدمة الموثق وتسهيل عمليات التوثيق.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية مثل دفع العربون، ومخالصة المشروع، والسعي، وغيرها من العمليات التوثيقية؛ فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات، وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان؛ حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة.

من جهتها، أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق، خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قِبَل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير؛ مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي Android وIOS.

يُذكر أن خدمة الموثق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة «ثقة»؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
03:11 PM

"العدل": التوسع في الإفراغ عبر الموثقين يشمل مستفيدي برنامج الإسكان

تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات، لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج «سكني»، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير خدمة الموثق وتسهيل عمليات التوثيق.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية مثل دفع العربون، ومخالصة المشروع، والسعي، وغيرها من العمليات التوثيقية؛ فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات، وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان؛ حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة.

من جهتها، أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق، خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قِبَل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير؛ مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي Android وIOS.

يُذكر أن خدمة الموثق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة «ثقة»؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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