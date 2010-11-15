أمازون السعودية تعلن انطلاق عروض الجمعة البيضاء لمدة 8 أيام.. تنزيلات تصل إلى 70٪

يمكن للعملاء في المملكة الاستفادة من هذه الفرصة عبر الاشتراك في التجربة المجانية لبرنامج برايم

تعتزم "أمازون السعودية" إطلاق عروض وتنزيلات الجمعة البيضاء التي تُعد الأضخم هذا العام، وتشمل حسومات كبيرة تصل إلى 70٪ على الإلكترونيات والأزياء ومستلزمات الرياضة والجمال والمطبخ والمنزل وغيرها الكثير من التخفيضات الهائلة والعروض الجديدة كل يوم.

وستستمر عروض الجمعة البيضاء هذا العام لمدة 8 أيام متتالية ابتداءً من منتصف ليل 22 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر؛ مما يمنح المتسوقين يومًا إضافيًّا كاملًا مقارنةً بحملة العام الماضي التي استمرت لمدة سبعة أيام؛ فيما سيستمتع أعضاء أمازون برايم في السعودية بأفضلية الوصول إلى العروض والتنزيلات قبل إطلاقها رسميًّا بيوم واحد من منتصف ليل يوم 21 نوفمبر.

ويمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الفرصة عبر الاشتراك في التجربة المجانية لبرنامج برايم لمدة 30 يومًا، ليكونوا في مقدمة المستفيدين من مجموعة واسعة من المنتجات المميزة، ويستكشفوا مزايا التسوق والترفيه الحصرية المقدمة لهم من خلال التسجيل في البرنامج عبر زيارة www.amazon.sa/prime.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعد عروض الجمعة البيضاء أكبر تخفيضاتنا على الإطلاق لهذا لعام على أمازون السعودية، كما أصبحت حدثًا للتسوق ينتظره عملاؤنا بفارغ الصبر. وتتطلع أمازون دومًا إلى خدمة عملائها في المملكة العربية السعودية وتسهيل عملية توفير ملايين الريالات، خاصة هذا العام؛ إذ عمدنا للمرة الأولى إلى تمديد فترة عروض الجمعة البيضاء لتصبح ثمانية أيام؛ استجابةً للطلب الكبير، مع يوم إضافي لأعضاء برنامج أمازون برايم. ويعمل فريق أمازون السعودية مع أفضل العلامات التجارية في العالم وأكثرها شهرةً، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بهدف توفير مجموعة من أفضل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء على الإطلاق لكل العملاء. وندعو عملاءنا لترقب العديد من العروض والتخفيضات خلال الفترة المقبلة".

ويُتوقع أن يوفر عملاء أمازون السعودية مبالغ كبيرة بفضل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء وما تتضمنه من علامات تجارية وماركات عالمية شهيرة، مثل "سامسونج"، و"بلاك أند ديكر"، و"فيليبس"، و"مايكرسوفت"، و"جس"، و"أديداس"، وغيرها الكثير.

هذا، وسيكون بمقدور العملاء اكتشاف ودعم قائمة متزايدة من الشركات الصغيرة التي تتخذ من السعودية مقرًّا لها، من خلال التسوق في عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء على واجهة موقع أمازون السعودية، والذي يربط بين مجموعة من البائعين والمتسوقين المستقلين.

ويمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم في السعودية الاستمتاع بأفضلية الوصول المبكر إلى عروض الجمعة البيضاء قبل إطلاقها رسميًّا بيوم واحد اعتبارًا من منتصف ليل 21 نوفمبر، والاستفادة من مزايا العضوية، بما في ذلك:

• توصيل مجاني ليوم واحد: اطلب اليوم واحصل على مشترياتك في اليوم التالي مع خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة، بدون حد أدنى للشراء.

• توصيل مجاني من أمازون الولايات المتحدة: عبر متجر أمازون السعودية، وفر عند الشحن واحصل على توصيل مجاني على الطلبات الدولية التي تزيد قيمتها على 100 ريال سعودي على المنتجات المؤهلة ضمن برنامج برايم، والتي يتم شحنها عبر المتجر العالمي.

• الترفيه المستحق: تمتع بميزات خدمة برايم فيديو؛ حيث يمكن للأعضاء بث أو تنزيل آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، بما في ذلك إنتاجات أمازون الأصلية.

أمازون في المملكة العربية السعودية

• على مدار العام الماضي، قامت أمازون بتوسيع شبكة عملياتها في جميع أنحاء المملكة عبر 11 مبنى جديدًا أتاحت خيارات تسليم أسرع وأكثر مرونة للعملاء.

• عززت محطات التوزيع الجديدة الطاقة التخزينية لشبكة الشحن في أمازون بأكثر من مليون قدم مكعب وزادت من فاعلية شبكة التوصيل إلى جميع أنحاء المملكة بنسبة 58٪.

• تبقى صحة وسلامة الموظفين والعملاء والشركاء أولوية أمازون القصوى؛ إذ تعمل الشركة على مدار العام على تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات موظفيها، بما في ذلك تثقيفهم حول أكثر من 150 إجراءً احترازيًّا استعدادًا لعروض الجمعة البيضاء.

• ضمن جهودها المتواصلة لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها، تواصل أمازون الاستثمار بكثافة في التسويق للشركاء، وتزويدهم بالخدمات اللوجستية والبرامج والموظفين؛ بما يمكّنهم من توسيع نطاق عملياتهم عبر الإنترنت. وفي هذا الخصوص، توفر أمازون للبائعين أدوات وخدمات مجانية، بما في ذلك خدمة "تشحن من قِبَل أمازون" Fulfillment by Amazon، وتطبيق Seller Mobile App، والتي من شأنها مساعدة البائعين على تعزيز مبيعاتهم عبر الإنترنت.

ويمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الحصول على تجربة تسوق أسهل عبر تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء أو التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمتجر أمازون السعودية. ويمكن سداد قيمة جميع شحنات أمازون السعودية من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم أو بطاقات هدايا أمازون السعودية، والتي توفر أيضًا تجربة إهداء سهلة وبسيطة ومريحة للأصدقاء والعائلة.