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"الحصيني" يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

قال: الأولى نهاية هذا الأسبوع والثانية تليها.. وتحتاج لمتابعة

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

الطقس والمناخ حالتين ممطرتين عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق
سبق

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
02:01 PM

"الحصيني" يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

قال: الأولى نهاية هذا الأسبوع والثانية تليها.. وتحتاج لمتابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,060

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

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