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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"الصحة": لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا بين القادمين من البحرين

أكد المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تُسَجّل أي حالة إصابة بين القادمين من ‫البحرين؛ وذلك مع بدء عودة المواطنين من الخارج.

وكانت وصلت مجموعة من المواطنين الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة, ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطناً ومواطنة.
وبدأت خطوات إعادت المواطنين من البحرين من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة, حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة, وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.
وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات المقلة لهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وسوف تقدم لهم كافة الخدمات خلال فترة استضافتهم, وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت لجنة الإيواء السياحي قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وقد عملت لجنة الإيواء بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، حيث يتم تحديد أماكن السكن وفقاً للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا بين القادمين من البحرين
سبق

أكد المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تُسَجّل أي حالة إصابة بين القادمين من ‫البحرين؛ وذلك مع بدء عودة المواطنين من الخارج.

وكانت وصلت مجموعة من المواطنين الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة, ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطناً ومواطنة.
وبدأت خطوات إعادت المواطنين من البحرين من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة, حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة, وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.
وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات المقلة لهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وسوف تقدم لهم كافة الخدمات خلال فترة استضافتهم, وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت لجنة الإيواء السياحي قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وقد عملت لجنة الإيواء بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، حيث يتم تحديد أماكن السكن وفقاً للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:57 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:53 PM

"الصحة": لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا بين القادمين من البحرين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
20,702

أكد المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تُسَجّل أي حالة إصابة بين القادمين من ‫البحرين؛ وذلك مع بدء عودة المواطنين من الخارج.

وكانت وصلت مجموعة من المواطنين الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة, ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطناً ومواطنة.
وبدأت خطوات إعادت المواطنين من البحرين من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة, حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة, وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.
وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات المقلة لهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وسوف تقدم لهم كافة الخدمات خلال فترة استضافتهم, وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت لجنة الإيواء السياحي قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وقد عملت لجنة الإيواء بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، حيث يتم تحديد أماكن السكن وفقاً للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

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