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شرطة حفر الباطن تطيح بـ"عشريني" أطلق النار وسط معهد تعليمي

تسبّب بتهشيم الزجاج الخارجي للمعهد دون وقوع أي إصابات بشرية

قبضت شرطة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس، على شاب عشريني قام بإشهار وإطلاق النار من سلاح ناري "رشاش"، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتفصيلًا، ووفق مصادر "سبق": إنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع "رشاش"، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا "كامري" لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية ولله الحمد.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث تكللت بفضل الله بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب عشريني في مركبة من نوع تويوتا كامري، ويحمل بيده سلاحًا من نوع رشاش يدخل لمقر أحد المعاهد التعليمية ويطلق النار وسطه، ويرتكب الفرار لجهة غير معلومة.

حفر الباطن شرطة حفر الباطن إطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حفر الباطن تطيح بـ"عشريني" أطلق النار وسط معهد تعليمي
سبق

قبضت شرطة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس، على شاب عشريني قام بإشهار وإطلاق النار من سلاح ناري "رشاش"، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتفصيلًا، ووفق مصادر "سبق": إنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع "رشاش"، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا "كامري" لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية ولله الحمد.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث تكللت بفضل الله بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب عشريني في مركبة من نوع تويوتا كامري، ويحمل بيده سلاحًا من نوع رشاش يدخل لمقر أحد المعاهد التعليمية ويطلق النار وسطه، ويرتكب الفرار لجهة غير معلومة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:22 PM

شرطة حفر الباطن تطيح بـ"عشريني" أطلق النار وسط معهد تعليمي

تسبّب بتهشيم الزجاج الخارجي للمعهد دون وقوع أي إصابات بشرية

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عبدالسلام العنزي - حفر الباطن
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قبضت شرطة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس، على شاب عشريني قام بإشهار وإطلاق النار من سلاح ناري "رشاش"، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتفصيلًا، ووفق مصادر "سبق": إنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع "رشاش"، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا "كامري" لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية ولله الحمد.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث تكللت بفضل الله بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب عشريني في مركبة من نوع تويوتا كامري، ويحمل بيده سلاحًا من نوع رشاش يدخل لمقر أحد المعاهد التعليمية ويطلق النار وسطه، ويرتكب الفرار لجهة غير معلومة.

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