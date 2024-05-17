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تدشين برنامج خادم الحرمين للتفطير بمركز الملك فهد بأوغندا

ينفذ بثلاث دول إفريقية ويستهدف 40 ألف صائم

تواصل المملكة عطاءاتها بشهر الخير رغم جائحة كورونا، حيث دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بأوغندا، يوم أمس برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1441هـ.

جاء ذلك بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ووزارة الخارجية، والقائم بأعمال سفارة المملكة بندر بن محمد الفيفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي المركز.


وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل أن البرنامج يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا وفي دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

برنامج خادم الحرمين للتفطير مركز الملك فهد أوغندا

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تدشين برنامج خادم الحرمين للتفطير بمركز الملك فهد بأوغندا
سبق

تواصل المملكة عطاءاتها بشهر الخير رغم جائحة كورونا، حيث دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بأوغندا، يوم أمس برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1441هـ.

جاء ذلك بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ووزارة الخارجية، والقائم بأعمال سفارة المملكة بندر بن محمد الفيفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي المركز.


وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل أن البرنامج يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا وفي دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:55 PM

تدشين برنامج خادم الحرمين للتفطير بمركز الملك فهد بأوغندا

ينفذ بثلاث دول إفريقية ويستهدف 40 ألف صائم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
582

تواصل المملكة عطاءاتها بشهر الخير رغم جائحة كورونا، حيث دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بأوغندا، يوم أمس برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1441هـ.

جاء ذلك بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ووزارة الخارجية، والقائم بأعمال سفارة المملكة بندر بن محمد الفيفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي المركز.


وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل أن البرنامج يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا وفي دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

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