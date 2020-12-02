"آل شائع" يحتفل بعقد قرانه

احتفل الشاب عبدالله بن عوضه آل شائع، بعقد قرانه على ابنة الشيخ عبدالرحمن الحميد رحمه الله، وسط حضور اقتصر على العائلتين.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعروسين وتدعو لهما بالتوفيق في حياتهما.
احتفل الشاب عبدالله بن عوضه آل شائع، بعقد قرانه على ابنة الشيخ عبدالرحمن الحميد رحمه الله، وسط حضور اقتصر على العائلتين.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعروسين وتدعو لهما بالتوفيق في حياتهما.
احتفل الشاب عبدالله بن عوضه آل شائع، بعقد قرانه على ابنة الشيخ عبدالرحمن الحميد رحمه الله، وسط حضور اقتصر على العائلتين.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعروسين وتدعو لهما بالتوفيق في حياتهما.
احتفل الشاب عبدالله بن عوضه آل شائع، بعقد قرانه على ابنة الشيخ عبدالرحمن الحميد رحمه الله، وسط حضور اقتصر على العائلتين.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعروسين وتدعو لهما بالتوفيق في حياتهما.