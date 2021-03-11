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لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس

"غجر": عدم توفر تمويل لشراء الوقود

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم (الخميس)، من أن لبنان قد يتجه إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

وبين "غجر" بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن المشكلة تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الوقود بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يقر لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.

لبنان انقطاع الكهرباء

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس
سبق

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم (الخميس)، من أن لبنان قد يتجه إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

وبين "غجر" بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن المشكلة تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الوقود بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يقر لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:09 PM

لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس

"غجر": عدم توفر تمويل لشراء الوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم (الخميس)، من أن لبنان قد يتجه إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

وبين "غجر" بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن المشكلة تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الوقود بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يقر لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.

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