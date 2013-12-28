بالصور.. تكريم الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في مواجهة "كورونا" بالشرقية

نظير جهودهم مع "الأمانة" في الحملة التوعوية التثقيفية لمكافحة الجائحة

أقامت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد حفلاً تكريميًا بالظهران، للإعلاميين في المنطقة الشرقية المشاركين في الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الأمانة لمواجهة فيروس "كورونا".

وألقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، اللذان وضعا صحة الإنسان أولاً في مواجهة أخطر جائحة عرفها التاريخ.

وأضاف: كما يعلم الجميع حجم الدعم الاستثنائي الذي قدمته حكومتنا الرشيدة لكل القطاعات لحمايته من تبعات كورونا.

بعدها قدم شكره للإعلاميين والإعلاميات المشاركين في مكافحة جائحة كورونا مع الأمانة، وتلبيتهم الدعوة لحضور هذه المناسبة الإعلامية التي تحرص عليها أمانة المنطقة الشرقية، لتكريم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في جميع وسائل الإعلام المختلفة نظير جهودهم مع الأمانة في مكافحة جائحة "كوفيد -١٩" ( كورونا).

وقال إن الإعلام يؤدي دورًا رئيسًا ومهمًا خلال الأزمات على اختلافها، بالإضافة إلى كونه وسيلة تواصل بين الناس، لذلك لابد من فهم العلاقة بين الإعلام والأزمات، وهذا يتطلب منا جميعًا وضع الخطط المناسبة للتعامل معها، وبشكل يساعد على التنبؤ بها قبل وقوعها أولاً، ثم التقليل من الخسائر بعد وقوعها ثانيًا، وهي مهمة تتطلب وجود إعلام متخصص ومدرب ومحصَّن.

فمنذ بداية الجائحة أطلقت أمانة المنطقة حملة إعلامية مكثفة، هدفت إلى بث رسائل إعلامية إيجابية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المجتمع بخطر الفيروس للحد من انتشاره، من خلال الشراكة الإستراتيجية مع جميع وسائل الإعلام، والمهارات الإعلامية من أبناء وبنات الوطن الذين يتميزون بمهنية عالية.

وتابع كلمته بتشريف الأمانة لتكريم هذه الكوكبة نظير جهودها المتميزة وأمانتها التي حملتها على عاتقها طيلة السنوات الماضية لخدمة وطنهم بمصداقية عالية، وهو ما يميز الإعلام السعودي المبني على المواطنة.

وأبان المهندس فهد الجبير أن هذه المناسبة الإعلامية تأتي إيمانًا من أمانة المنطقة الشرقية بأهمية دور الإعلام وتأثيره وخصوصًا وقت الأزمات، ولذلك جاءت فكرة التكريم من منطلق الشكر والوفاء لجميع شركائنا الإعلاميين الذين عملوا معنا في التصدي لأخطر جائحة عرفتها البشرية من خلال الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الأمانة منذ بداية الجائحة.

وشدد في كلمته على أن أمانة الشرقية تعمل على تطوير أدواتها الإعلامية ومواكبة المتغيرات في العصر الحاضر من خلال اتباع الطرق الإعلامية الحديثة وما يستجد في المجال الإعلامي بهدف تقديم أفضل المواد الإعلامية والنشر في القطاع البلدي، وخصوصًا فيما يتعلق بالإعلام الرقمي وهو ما نحرص على تطويره تطويرًا ينسجم والإعلام المتسارع الذي يشهده الإعلام السعودي الحديث، ومن هنا انطلقنا في تطوير أدواتنا الإعلامية وجهازنا الإعلامي في الأمانة.

وتطرق في كلمته إلى الإنجازات التي حققتها الأمانة على أرض الواقع منذ بداية جائحة كورونا وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها الأمانة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أكثر من 170 ألف جولة رقابية، في حين بلغ عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة ١٥٨٣ جولة، كما بلغ عدد مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ٣٨١٠ مخالفة، وعدد مخالفات التكدس في سكن العمالة ٩٠٩ مخالفة، وبلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال الفترة نفسها ٩٦٧٨ شهادة، وبلغ معدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة ٩٢٧٧ فردًا، والإصحاح البيئي ٤٥٧ فردًا, فيما بلغ عدد آليات ومعدات النظافة ١٥١٥ معدة وآلية، وآليات ومعدات الإصحاح البيئي ١٨٧٠ معدة وآلية، والتي تستخدمها الأمانة في أعمال النظافة والإصحاح البيئي.

وفي مجال النظافة، بلغت كمية النفايات المرفوعة أكثر من 11 مليونًا وأربعمائة طن، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها أكثر من 212 ألف موقع، كما بلغ عدد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بكوفيد ١٩ في الأسواق والمراكز التجارية ٨٣٧٩ مخالفة، إضافة إلى مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر والتي بلغت ٤١٧٧ مخالفة، كما بلغت كمية المصادرات أكثر من 145 طنًا، إضافة إلى إزالة أكثر من 894 ألف متر مكعب نفايات وأنقاض عشوائية، وبلغ معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف بلغ أكثر من 32 مليونًا و400 ألف لتر.

وأبان أن الأمانة قدمت منذ بداية الجائحة معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر أكثر من 11 ألف تغريدة، بلغ عدد مشاهداتها نحو 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 220 مقطع فيديو توعوي وإبراز منجزات، بلغ عدد مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، ونشر أكثر من ثلاثة آلاف مادة إعلامية منذ بداية الجائحة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النشرات التوعوية حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا.

بعدها ألقى وكيل الأمين لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان كلمة شكر فيها رعاية وتشريف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لحفل التكريم، لافتًا إلى أن هذا العام تم اختياره بأن يكون عام الوفاء والشكر لتكريم جميع منسوبي وسائل الإعلام الذين أسهموا مع أمانة المنطقة الشرقية في مواجهة جائحة كورونا وهذا نابع من الشراكة الإستراتيجية بين الأمانة والإعلام.

كما أكد أهمية دور الإعلام في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام فيما تتعاظم هذه الأهمية مع الأزمات والأحداث.

وقال إن مناسبة تكريم رجال الصحافة والإعلام هي فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير لكل قلم وطني سخَّر وقته وجهده من أجل خدمة الدين والوطن، ومناسبة تنطوي على العديد من الدلالات التي تبرز دور الصحافة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل المجالات.

وفي نهاية كلمته قدم محمد الصفيان شكره لكل الإعلاميين والإعلاميات على مساهمتهم ودورهم الفعّال في الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية جائحة كورونا، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة في مواجهة هذه الجائحة.

كما شدد على أن الأمانة كانت وستظل بيتًا لكل الإعلاميين الذين يسعون لخدمة مجتمعنا برسالة تتبنى صياغة مستقبل أفضل لخدمة المجتمع.

بعد ذلك ألقى رئيس تحرير صحيفة اليوم الأستاذ عمر الشدي (ضيف الحفل) كلمة بهذه المناسبة قال فيها: أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على رعايته حفل تكريم الإعلاميين الذي يأتي احتفاءً بجميع الإعلاميين المشاركين في حملة الأمانة التثقيفية التوعوية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأمانة بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة هذه الجائحة والتي حققت نتائج إيجابية، إضافة إلى أنها استمرت في تنفيذ مشروعاتها التنموية بشكل احترافي وفق الجدول الزمني، وقدم "الشدي" شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على إقامة هذه الاحتفالية التي تدل على الشراكة الإستراتيجية بين الأمانة والإعلام لخدمة المجتمع.

وفي نهاية الحفل، قام أمين المنطقة الشرقية بتكريم الإعلاميين والإعلاميات نظير جهودهم مع الأمانة في الحملة التثقيفية التوعوية لمكافحة كورونا.