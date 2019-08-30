شاهد.. جاليات آسيوية تعيد حادثة التبرك بعد طمس آثار مزعومة لـ"أقدام الرسول"

مواطنون يطالبون بتدخُّل عاجل لإزالة معالمها نهائيًّا

في الوقت الذي أزالت فيه لجنة حكومية عاجلة مكونة من جهات حكومية عدة في مركز ينبع النخل أمس الأول أثرًا، يعتقد بعض الجاليات الآسيوية أنه يعود لقدم الرسول -عليه أفضل السلام-، قامت بعض الجاليات الآسيوية بإزالة الأسمنت لطبعة القدم؛ ليتبركوا بها، ويدعوا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر قيام بعض الجاليات الآسيوية بإزالة الأسمنت بعد طمس لجان حكومية هذا الأثر؛ إذ قاموا بصب الماء في الأثر، وشربوا وقبَّلوا هذا الأثر، ودعوا الله، وتبركوا به معتقدين أنه أثر لقدم الرسول -عليه أفضل السلام والتسليم-؛ لذا أصبح مزارًا للجالية الآسيوية.

وبحسب المعلومات المؤكدة فإن الأثر تشكَّل بعد إنشاء شكل لتزيين مدخل مركز ينبع النخل على أحد الجبال، وقيام عامل بغرس قدمه بصبة خرسانية؛ وهو ما أحدث هذه الضجة من بعض الجاليات الآسيوية. فيما طالب بعض المواطنين بتدخُّل عاجل من الجهات المختصة لإزالة هذا الأثر ومعالمه نهائيًّا.

وكان رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور قد صرح إلى "سبق" في وقت سابق بأنه "انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبيّن أن بعض الجاليات الآسيوية تدَّعي أنه أثر لقدم الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم-؛ وتتبرك بالمكان وتدعو".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع، واتضح أنه أثر قدم على صبة خرسانية، وتم طمسه، وإزالة معالمه".