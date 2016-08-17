عفيف: إنقاذ حياة مواطن تعرَّض لطلقات نارية فتحت في معدته 12 ثقبًا

بعد عملية جراحية استمرت 5 ساعات متواصلة

نجح فريق طبي بمستشفى عفيف العام في إنقاذ مواطن، يبلغ من العمر 42 عامًا؛ كان قد تعرض لطلقات نارية، فتحت في أمعائه 12 ثقبًا؛ وأدخلته في حالة حرجة.

وأوضح سلطان المغيري، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف العام، أن المصاب كان قد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في وقت متأخر من الليل، وهو بحالة حرجة جدًّا نتيجة تعرضه لطلقات نارية، تسببت في حدوث نزيف حاد بمنطقة أسفل البطن. وعلى الفور أُدخل المريض لغرفة العمليات، وباشر الفريق الطبي الحالة بقيادة الطبيب آصف زمان، استشاري الجراحة العامة.

وتمكَّن الفريق الطبي بعد خمس ساعات من إيقاف النزيف، وإغلاق عدد 12 ثقبًا بالأمعاء الدقيقة. وقد نُقل المريض بعد ذلك لوحدة العناية المركزة، ثم بعد زوال الخطر وتماثله للشفاء تم لاحقًا نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض لاستكمال الخطة العلاجية للحالة.

وأضاف "المغيري" بأن "الفريق - بفضل الله - أحسن التدخُّل والتعامل مع الحالة التي استوجبت ذلك؛ باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات جزءًا مهمًّا لإنقاذ حياة المريض".