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"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ليبيا اليوم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل 833 للشفاء، في حين توفي 12 آخرون.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 103 آلاف و521 حالة، منها 23 ألفًا و695 حالة نشطة، و78 ألفًا و268 حالة تعافٍ، بينما توفي 1558 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة
سبق

أعلنت ليبيا اليوم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل 833 للشفاء، في حين توفي 12 آخرون.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 103 آلاف و521 حالة، منها 23 ألفًا و695 حالة نشطة، و78 ألفًا و268 حالة تعافٍ، بينما توفي 1558 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
04:15 PM

كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت ليبيا اليوم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل 833 للشفاء، في حين توفي 12 آخرون.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 103 آلاف و521 حالة، منها 23 ألفًا و695 حالة نشطة، و78 ألفًا و268 حالة تعافٍ، بينما توفي 1558 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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