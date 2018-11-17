حمى الخنازير الإفريقية تتفشى في الصين

ظهرت في 3 أقاليم إضافة إلى شنغهاي

كشفت وزارة الزراعة الصينية اليوم (السبت) عن أنه جرى الإبلاغ عن أربع بؤر تفشٍّ جديدة لحمى الخنازير الإفريقية في أقاليم جيانغشي ويوننان وسيتشوان، إضافة إلى بلدية شنغهاي.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني بأن عشرة خنازير نفقت بسبب المرض، وأُصيبت عشرة خنازير أخرى به في مزرعة تضم 150 خنزيرًا في إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها ستعدم 348 خنزيرًا في إقليم يوننان بجنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المرض ظهر في مزرعة بها 314 خنزيرًا في منطقة جينشان في شنغهاي، وأن 11 خنزيرًا نفقت، وأُصيب 50 بالعدوى.