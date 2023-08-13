لتدريب وتأهيل لاعبي ولاعبات اللجنة.. اتفاقية تعاون بين البارالمبية السعودية والريشة الطائرة

وقع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة البارالمبية السعودية لتدريب لاعبي ولاعبات اللجنة وإقامة المنافسات الداخلية والمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بحضور المدير التنفيذي للبارالمبية رافد القضيب والمدير التنفيذي لاتحاد الريشة يزيد المسعود وذلك في مقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .

‏‌‌‎وتتعدد الخدمات والبرامج التي سوف تُقدم للاعبين واللاعبات في إطار الاتفاقية لتغطي جميع أوجه الدعم والتسهيل من حيث توفير الأدوات وتأهيل الكوادر التدريبية للتدريب في مجال اللعبة عبر إلحاقهم بمجموعة من الدورات التدريبية للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.